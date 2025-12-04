LIDL OTVORIO PRVU PRODAVNICU U RUMI (Foto)

Prva Lidl prodavnica u Rumi otvorena je jutros u 8:00 časova, na adresi Glavna 300. Svečanim presecanjem vrpce početak rada prodavnice obeležili su predstavnici kompanije Lidl Srbija. Od danas će i građani Rume imati priliku da u svome kraju dožive jedinstveno iskustvo kupovine, pronađu raznovrsnu nedeljnu ponudu i obavljaju svakodnevne nabavke po najpovoljnijim cenama.

Otvaranjem 82. prodavnice u zemlji, kompanija Lidl nastoji da što većem broju potrošača približi širok asortiman proizvoda visokog kvaliteta, uz svakodnevno niske cene. Kao i ostale, i prodavnica u Rumi uređena je po modernim standardima kompanije i prepoznatljiva je po svom funkcionalnom ambijentu – prostranom parkingu, efikasnom prolazu kroz kase, kao i samouslužnim kasama, koje omogućavaju dodatnu fleksibilnost i uštedu vremena.

„Verujemo da će nova Lidl prodavnica brzo postati najdraže mesto za kupovinu građanima Rume, posebno u predstojećem prazničnom periodu. Uz prepoznatljive Lidl brendove i bogat izbor svežih i domaćih proizvoda, tu su i Favorini slatkiši i premium Deluxe linija, koji će upotpuniti porodična okupljanja i praznične trpeze”, izjavila je Marija Kojčić ispred sektora Corporate Affairs kompanije Lidl Srbija.

Da praznična radost bude još veća, aktuelna je i „Lidlova novogodišnja nagradna igra 2025″, koja pruža mogućnost potrošačima širom Srbije da osvoje brojne nagrade, među kojima su putovanje po izboru, električni bicikl, iPhone 17 Pro i drugi pokloni.

Otvaranjem Lidl prodavnice u Rumi, Lidl tim postao je bogatiji za oko 25 novih kolega, koje očekuju brojni benefiti – od finansijskih dodataka, privatnog zdravstvenog osiguranja za sve zaposlene pod jednakim uslovima, plaćenog svakog minuta rada, kao i programa podrške zaposlenima (EAP – Employee Assistance Program), koji omogućava besplatne i poverljive konsultacije sa stručnjacima iz oblasti prava, finansija i psihologije.

Lidl je povodom otvaranja nove prodavnice u Rumi pripremio i iznenađenje za sve mame, čije se bebe rode u periodu od 4. do 11. decembra. „Bebina čarobna kutija”, poklon paket sa korisnim i pažljivo biranim proizvodima za prve dane roditeljstva, mamama će biti uručen nakon izlaska iz porodilišta, od strane patronažne službe Doma zdravlja Ruma.

Nova Lidl prodavnica u Rumi otvorena je svakog dana u nedelji od 8 do 22 časa.

