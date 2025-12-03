Obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u Mitrovici (Foto/Video)

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u holu Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici održana je humanitarna prodajna izložba. Izložbu su organizovali Udruženje građana, Predškolska ustanova „Pčelica” i Osnovna škola „Boško Palkovljević Pinki”. Cilj događaja bio je podizanje svesti o značaju jednakih mogućnosti i uključivanja svih članova zajednice, a posetioci su imali priliku da pogledaju i kupe rukotvorine humanitarnog karaktera, čime je sav prihod namenjen unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.

Kristina Bojić