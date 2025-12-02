Suđenje vlasnicima Doma za stare u Vojki

Kako Sremska tv saznaje, suđenje vlasnicima Doma za stara lica u Vojki, koji se terete za teško delo protiv opšte sigurnosti, zakazano je za 24. februar 2026. godine. Tada će biti održan glavni pretres. Da podsetimo, M.J. i Đ.G. se terete da su, mimo propisa i bez licence za pružanje usluga socijalne zaštite, osnovali udruženje i u objekat ovog udruženja, za smeštaj starih, primili veći broj osoba nego što je njegov kapacitet. U tom objektu je u novembru prošle godine došlo do tragedije, kada je N.T. 56 godina, koji je bio korisnik usluge smeštaja Doma za stara lica, izazvao požar u kojem su smrtno stradale dve osobe, dok je jedna kasnije podlegla povredama.