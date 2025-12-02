Liga budućih šampiona Ruma: Rezultati četvrtog vikenda (Video)

Rezultati četvrtog vikenda LIGA BUDUĆIH ŠAMPIONA, SC „ GYMNASIUM „ RUMA
FK „ RADNIČKI „ ŠID – ŠF „TRGOVAČKI „ SM 4:2
ŠF „ RADNIČKI „ SM – ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA 10:0
ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA – ŠF „ TRGOVAČKI „ SM 0:10
FK „ JEDINSTVO „ SP – GFK „ SLOVEN „ RUMA 1:3
ŽFK „ RUMA „ – ŠF „ JEDNOTA „ ŠID 3:1
FK „SLOBODA „ DT – ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA 0:0
FK „ RADNIČKI „ ŠID – FK „ RADNIČKI „ IRIG 5:1
FK „ RADNIČKI „ ŠID – ŠF „ TRGOVAČKI „ SM 1:0
RFC „ INĐIJA „ – FK „ JEDINSTVO „ SP 7:2
ŠF „ JEDNOTA „ ŠID – FK „ DONJI SREM „ PEĆINCI 3:2
FK „ SLOBODA „ DT – FK „ RADNIČKI „ ŠID 9:0
FK „ RADNIČKI „ ŠID – ŠF „ RADNIČKI „ SM 2:8
GFK „ SLOVEN 1924 „ RUMA – ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA 1:10
SFU „ PREMIJER 2020“ VRDNIK – ŠF “ POLET „ NIKINCI 0:3
OFK „ LAĆARAK „ – ŽFK „ PRAVE DAME „ N.B. 3:0
ŽFK „ PRAVE DAME „ N.B. – ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC 0:3
ŠF „ PRVI MAJ „ RUMA – ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC 0:4
ŠF „ JEDNOTA „ ŠID – ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ SM 0:1
FK „ JEDINSTVO „ SP – ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „ SM 5:2
ŠF „ JEDNOTA „ ŠID – FK „ JEDINSTVO „ SP 7:0
ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „ SM – ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ SM 7:1
FK „ DONJI SREM „ PEĆINCI – ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA 7:1
ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA – FK „ RADNIČKI „ IRIG 2:3
RFC „ INĐIJA „ – FK „ SLOBODA „ DT 0:2
SFU „ PREMIJER 2020“ VRDNIK – ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA 0:3
RFC „ INĐIJA „ – ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA 5:4
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC – FK „ PSK „ PUTINCI 6:0
FK „ JEDINSTVO „ SP – FK „ DONJI SREM „ PEĆINCI 3:0
ŠF „ RADNIČKI „ SM – GFK „ SLOVEN „ RUMA 0:5
FK „ P S K „ PUTINCI – ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „ SM 0:3
FK „ SLOBODA „ DT – ŠF „ TRGOVAČKI BELI „SM 0:1
FK „ SLOBODA „ DT – ŠF „ TRGOVAČKI „SM 3:8
ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA – ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA 6:1
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC – FK „ DONJI SREM „ PEĆINCI 4:2
OFK „ LAĆARAK „ – FK „ JADRAN „ GOLUBINCI 3:2
RFC „ INĐIJA „ – ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA 3:0
GFK „ SLOVEN „ RUMA – GFK „ SLOVEN 1924 „ RUMA 4:5
ŠF „ FOODBALLAND“ RUMA – ŠF „ OBILIĆ „ KUKUJEVCI 2:4
(Rezultate poslao Brane Knežević, koordinator LBŠ za Srem)