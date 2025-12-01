Novi uspeh karatista “Železničara”

preuzeta fotografija

SUPER KUP VOJVODINE je završno takmičenje najkvalitetnijih vojvođanskih karate sportista, osvajača medalja s Prvenstva i Kupa Vojvodine i Srbije u 2025. godini, kao i kandidata za međunarodna takmičenja u 2026. godini, po sistemu „svako sa svakim”.

PRVO MESTO izborili su kadeti Jovan Popović u borbama – 57 kg , Aleksandar Pajić u borbama – 70 kg , Luka Žarković u borbama – 63 kg i Marko Lavrek u borbama – 50 kg . Druga mesta izborili su Milica Pilipović u borbama – 54 kg i Elena Ćakić u borbama + 54 kg . Kod pionira, druga je bila Simona Marčeta u borbama + 44 kg.

U katama drugo mesto izborila je Aleksandra Bodrožić kod nada, dok su Aleksa Marković i Teodor Rokvić osvojili drugo mesto kod pionira.

Treća mesta izborili su kod kadeta Aleksa Marković u borbama – 63 kg , Luka Žarković kod nada u borbama + 55 kg i Milica Pilipović u borbama – 49 kg .

Kod pionira treća je bila Tamara Marković u APS- oltnom nivou kate, Uroš Grmuša u borbama – 52 kg i poletarac Vukašin Jovanović.

Odlična organizacija takmičenja u sportskoj hali ” Slana Bara ” u Novom Sadu, po ” Round-Robin ” sistemu koji omogućuje minimum tri meča u kategoriji, saopšteno je iz Karate kluba Železničar u Inđiji .