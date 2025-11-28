Raspisani konkursi u opštini Pećinci

Opština Pećinci raspisala je konkurs za dodelu studentskih stipendija za akademsku 2025/2026. godinu u trajanju od 10 meseci studentima sa teritorije opštine Pećinci . Dodeljuje se 20 stipendija studentima od druge do poslednje godine osnovnih akademskih ili diplomskih akademskih studija u iznosu od po 10.000 dinara mesečno, i 10 stipendija studentima u stanju socijalne potrebe u iznosu od po 10.000 dinara mesečno.

Opština Pećinci raspisala je i konkurs za dodelu sredstava za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju u 2025/2026. godini, u trajanju od 9 meseci, studentima sa teritorije opštine Pećinci u iznosu od 5.000 dinara mesečno. Naknadu za prevoz može dobiti 50 studenata osnovnih strukovnih i akademskih studija , kao i 5 studenata u stanju socijalne potrebe.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji ispunjavaju uslove iz ovog konkursa , navedeno je na zvaničnom opštinskom sajtu.