Teška saobraćajna nesreća na putu Ruma – Irig (Foto/Video)

Sremska saznaje na putu Ruma – Irig nedaleko od paletare jutros oko 6 sati došlo je do teške saobraćajne nesreće. Prema prvim informacijana sa terena u saobraćajnoj nesreći učestvovalo je vozilo bačkopalanačkih registarskih oznaka i putarsko vozilo. Nezvanično 4 lica su poginula a više je povređenih. Saobraćaj za teretna vozila je zaustavljen dok je za putnička otežan. Uviđaj je u toku.

Iz Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Sremskoj tv je potvrđeno da je u tu ustanova za sada transportovano jedno lice i da je u toku dijagnostika.

