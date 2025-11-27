Rezultati utakmica Superlige u odbojci (Video)

Odbojkašice Uba su dobile derbi sedmog kola Superlige Srbije , pobedivši šampionski sastav Železničara u Lajkovcu. Užičanke lako pobedile Crvenu zvezdu . Odbojkašice Srema konačno su kraj svoga imena upisale prvu pobedu u novoj sezoni Superlige Srbije. Sremice su pobedile novajliju na ovoj sceni , Leskovac, rezultatom 3:0 . U razmaku od samo nekoliko dana, ponovo su na terenu za igru bile odbojkašice Jedinstva i obrenovačkog TENT-a. Gošće su u Domu odbojke ubeležile pobedu vrednu dva boda. Rezultati utakmica 7. kola:
PETAK:
ŽELEZNIČAR LAJKOVAC – UB 1 : 3
JEDINSTVO UŽICE – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 3 : 0
SUBOTA:
RADNIČKI BLASTERS BEOGRAD – SPARTAK SUBOTICA 3 : 0
SREM SREMSKA MITROVICA – LESKOVAC 98 3 : 1
NEDELJA:
PARTIZAN COPTECH BEOGRAD – BEOGRAD 3 : 0
JEDINSTVO STARA PAZOVA – TENT OBRENOVAC 2 : 3
Odbojkaši subotičkog Spartaka nastavili su sa sjajnim izdanjem u novoj sezoni Super lige Srbije. Večeras su pobedili tim Takova u veoma zanimljivom meču. Odbojkaši Vojvodine su u jedinoj utakmici dana petog kola Super lige Srbije pobedili staropazovačko Jedinstvo. Gost je uspeo da osvoji samo jedan set. Večeras su odigrane još dve utakmice iz pete runde takmičenja Super lige Srbije. Odbojkaški maraton su odigrali igrači Crvene zvezde i Karađorđa. Rezultati utakmica 5. kola:
PETAK:
SPARTAK SUBOTICA – TAKOVO GORNJI MILANOVAC 3 : 1
SPD RADNIČKI KRAGUJEVAC – DUBOČICA LESKOVAC (ODLOŽENO!)
SUBOTA:
VOJVODINA MOZZART NOVI SAD – JEDINSTVO STARA PAZOVA 3 : 1
NEDELJA:
PARTIZAN COPTECH BEOGRAD – NIŠ 3 : 1
CRVENA ZVEZDA BEOGRAD – KARAĐORĐE TOPOLA 2 : 3
UTORAK, 09.12.2025:
VGSK VELIKO GRADIŠTE – MLADI RADNIK POŽAREVAC
Anđelko Belić