Oglasio se MUP o nezgodi imeđu Rume i Iriga

Jutros oko 6.20 časova, na delu puta između Iriga i Rume, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali kombi vozilo i radna mašina, gde su četiri osobe izgubile život dok su, za sada, tri osobe zadobile povrede. Do saobraćajne nezgode je došlo kada je kombi vozilo kojim je upravljao D. T. (1956)

udarilo u radnu mašinu kojom je upravljao N. V. (1976). Povređeni su zbrinuti u nadležne zdravstvene ustanove radi ukazivanja lekarske pomoći.

Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen.

Uviđaj je u toku, a policija utvrđuje sve okolnosti ove saobraćajne nezgode.