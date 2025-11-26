“Mini notini” održao koncert u Mitrovačkom pozorištu

Povodom Svetskog dana deteta, koji se obeležava 20. novembra, Udruženje za kreativni razvoj „Mini notini” iz Šimanovaca održalo je svoj drugi, celovečernji koncert na sceni pozorišta „Dobrica Milutinović” u Sremskoj Mitrovici. Kako stoji na sajtu O. Pećinci, po rečima predsednice Udruženja i edukatorke Ivane Ohmut, ovo je bio do sada najposećeniji koncert udruženja „Mini notini”, koje iza sebe ima osam celovečernjih koncerata za svega 10 meseci postojanja, kao i brojna učešća na kulturnim manifestacijama u opštinama Pećinci i Sremska Mitrovica. Takozvani Mininotinci – polaznici udruženja dolaze iz Šimanovaca, Pećinaca, Deča, Prhova, Sremske Mitrovice, Kuzmina i brojnih drugih mesta, a povezuje ih želja za zajedničkim muziciranjem i muzičko-scenski talenat. Dečije muzičko veče je nazvano „U svetu od osmeha i nota.” Gosti koncerta bili su i učenici Osnovne muzičke škole „Teodor Toša Andrejević” iz Rume.