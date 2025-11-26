Liga budućih šampiona Ruma: Rezultati trećeg vikenda

SC” GYMNASIUM” RUMA rezultati TREĆEG vikenda:
ŠF ” SOCER KIDS ” BIJELJINA – ŠF ” FRUŠKAC ” RUMA 2:4
ŠF ” SOCER KIDS ” BIJELJINA – FK ” RADNICKI ” SM 1:4
FK ” RADNICKI ” IRIG – ŠF ” JEDNOTA ” ŠID 0:7
FK ” BORAC ” MARTINCI – RFC ” INÐIJA ” 1:2
ŠF ” JEDNOTA ” ŠID – FK ” JEDINSTVO ” SP 9:1
ŠF ” SLOBODA” DT – GFK ” SLOVEN ” RUMA 1:0
FK ” PRVI MAJ ” RUMA – FK ” DONJI SREM ” PECINCI 0:4
ŠF ” SOCER KIDS 1 ” BIJELJINA – ŠF ” TRGOVACKI PLAVI ” 6:2
ŠF ” SOCER KIDS 1 ” BIJELJINA – FK ” SLOBODA ” DT 2:10
ŠF ” SOCER KIDS 2 ” BIJELJINA – FK ” PRVI MAJ ” RUMA 1:3
ŠF ” SOCER KIDS 2 ” BIJELJINA – FK ” RADNICKI ” SM 3:5
RFC ” INÐIJA ” – ŠF ” TRGOVACKI BELI ” 2:3
GFK ” SLOVEN ” RUMA – ŠF ” LAVOVI 022 ” RUMA 2:4
ŠF ” JEDNOTA ” ŠID – FK ” JEDINSTVO ” SP 7:0
OFK ” LACARAK ” – FK ” POLET ” NIKINCI 0:3
ŠF ” SOCER KIDS ” BIJELJINA – ŠF ” FRUŠKAC ” RUMA 2:1
ŠF ” SOCER KIDS ” BIJELJINA – ŠF ” SLOBODA ” DT 0:7
ŠF ” TRGOVACKI BELI ” – ŠF ” JEDNOTA ” ŠID 1:3
ŠF ” TRGOVACKI PLAVI ” – ŠF ” FUDBOLEND ” RUMA 8:0
FK ” RADNICKI ” IRIG – ŠF ” LAVOVI 022″ RUMA 4:1
RFC ” INÐIJA ” – FK ” DONJI SREM ” PECINCI 2:9
ŠF ” SOCER KIDS ” BIJELJINA – GFK ” SLOVEN ” RUMA 0:3
ŠF ” SOCER KIDS ” BIJELJINA – FK ” RADNICKI ” SM 9:3
ŠF ” TRGOVACKI BELI ” – RFC ” INÐIJA ” 1:8
ŠF ” TRGOVACKI PLAVI “- ŠF ” SLOBODA ” DT 5:0
FK ” RADNICKI ” IRIG – FK ” P S K ” PUTINCI 2:0
ŠF ” TRGOVACKI ” SM – ŠF ” FUDBOLEND ” RUMA 9:0
ŠF ” SOCER KIDS ” BIJELJINA – ŠF ” FRUŠKAC ” RUMA 3:1
ŠF ” SOCER KIDS ” BIJELJINA – ŠF ” FUDBOLEND ” RUMA 10:1
RFC ” INÐIJA ” – ŠF ” LAVOVI 022 ” RUMA 4:1
ŠF ” SOCER KIDS ” BIJELJINA – ŠF ” OBILIC ” KUKUJEVCI 4:3
ŠF ” SOCER KIDS ” BIJELJINA – ŠF ” TRGOVACKI ” SM 1:3
RFC ” INÐIJA ” – GFK ” SLOVEN 1924 ” RUMA 0:3
OFK ” LACARAK ” – ŠF ” FUDBOLEND ” RUMA 5:3
(Rezultate poslao Brane Knežević, koordinator LBŠ za Srem)