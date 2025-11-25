Obeležena 107. godišnjica prisajedinjenja

preuzeta fotografija

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković položila je danas venac u Novom Sadu kraj spomen-ploče postavljene na zgradi u kojoj je Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena donela istorijsku odluku o prisajedinjenju Vojvodine Srbiji. Osim predsednice Pokrajinske vlade, vence su povodom 107. godišnjice položili predstavnici Vlade Republike Srbije, Grada Novog Sada.

Podsećamo, u Novom Sadu je 25. novembra 1918. godine održana Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena na kojoj je doneta odluka o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji, a koji je Odlukom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine proglašen datumom od pokrajinskog značaja.

Odluku o prisajedinjenju je pre 107 godina jednoglasno donelo svih 757 poslanika koji su u Novi Sad stigli iz 211 opština Bačke, Banata i Baranje, a dan ranije, istovetna odluka je, takođe jednoglasno, doneta i na Velikom narodnom zboru Srema održanom u Rumi.