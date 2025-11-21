Završen osmi regionalni poslovni forum (Video)

preuzeta fotografija, rtv.rs

Drugog dana Osmog regionalnog poslovnog foruma u Privrednoj komori Vojvodine , privrednicima i predstavnicima stranih delegacija održana je prezentacija EKSPA 2027, koji će biti održan u Beogradu. Privredne potencijale Istanbula i mogućnosti za saradnju predstavili su predstavnici Privredne komore Istanbula, koja je partner ovogodišnjeg foruma . Predstavnici lokalnih samouprava Irig, Zrenjanin i Bačka Topola predstavili su svoje opštine i mogućnosti za dolazak investitora. Dvodnevni regionalni poslovni forum završen je u Novom Sadu. Ono što je istaknuto kao zaključak foruma jeste neophodnost povezivanja i zajedničkog delovanja regiona kako bi se lakše nastupalo na trećim tržištima, upućivale zajedničke inicijative, rešavali zajednički problemi i povezivala privreda. Ovogodišnji Osmi regionalni poslovni forum okupio je preko 130 učesnika. Delegacije iz 11 zemalja bile su prisutne na forumu . Partner ovogodišnjeg foruma bila je PK Istanbula.