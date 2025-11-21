Sve bliže javno – privatnom partnerstvu za javni prevoz

Inđija će uskoro imati bolji i pouzdaniji javni prevoz, rekao je nakon sastanka Sistema 48 predsednik Opštine Marko Gašić.

Gašić je potvrdio da je dobijeno pozitvno mišljenje državne komisije za javno privatno – partnerstvo za javni prevoz, i na idućoj sednici Skupštine opštine, koja je zakazana za ponedeljak 24. novembar odbornici će se izjasniti o tome. Ukoliko odluka dobije potrebnu većinu u lokalnom parlamentu, uslediće raspisivanje javne nabavke, a očekivanja su da do kraja prvog kvartala 2026. godine budu završene pripreme za novi sistem javnog prevoza u Inđiji, rekao je Gašić.