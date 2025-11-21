Raspored utakmica za vikend pred nama (Video)

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:
MOZZART BET SUPER LIGA SRBIJE, 16. KOLO:
PETAK:
RADNIK VOJVODINA
SUBOTA:
NAPREDAK KRUŠEVAC – ČUKARIČKI BEOGRAD
PARTIZAN BEOGRAD – ŽELEZNIČAR PANČEVO
SPARTAK SUBOTICA – OFK BEOGRAD
NEDELJA:
IMT BEOGRAD – MLADOST LUČANI
RADNIČKI NIŠ – TSC BAČKA TOPOLA
JAVOR MATIS IVANJICA – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD
RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC – NOVI PAZAR
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 19. KOLO:
SUBOTA:
SU DINAMO JUG VRANJE – LOZNICA
ZEMUN – UŠĆE NOVI BEOGRAD
BORAC 1926 ČAČAK – RFK GRAFIČAR BEOGRAD
NEDELJA:
FAP PRIBOJ – OFK VRŠAC
SMEDEREVO 1924 – GFK DUBOČICA LESKOVAC
VOŽDOVAC BEOGRAD – TRAYAL KRUŠEVAC
KABEL NOVI SAD – MAČVA ŠABAC
JEDINSTVO UB – TEKSTILAC ODŽACI
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 15. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
OFK VRBAS – OFK KIKINDA
INĐIJA – ŽELEZNIČAR INĐIJA
JEDINSTVO STARA PAZOVA – OFK BAČKA BAČKA PALANKA
SLOBODA DONJI TOVARNIK – NAFTAGAS ELEMIR
NEDELJA:
HAJDUK DIVOŠ – SLOGA ČONOPLJA
GFK SLOVEN RUMA – MLADOST BAČKI JARAK
MLADOST OMOLJICA – VETERNIK
OMLADINAC NOVI BANOVCI – DINAMO 1945 PANČEVO (11 ČASOVA)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 15. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
RADNIČKI 1910 ŠID – HAJDUK BEŠKA
INDEX NOVI SAD – JEDINSTVO RUMENKA
SLOGA TEMERIN – JADRAN GOLUBINCI
NEDELJA:
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – BORAC ŠAJKAŠ
TSK TEMERIN – ŠUMAR OGAR
LSK LAĆARAK – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC
PODUNAVAC BELEGIŠ – DUNAV STARI BANOVCI
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – RADNIČKI NOVA PAZOVA
SREMSKA LIGA, 15. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
PARTIZAN VITOJEVCI – JEDINSTVO RUMA
1. MAJ RUMA – HAJDUK VIŠNJIĆEVO
NEDELJA:
POLET NOVI KARLOVCI – NAPREDAK POPINCI
SLOGA VOGANJ – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA
KAMENI AŠANJA – SREMAC VOJKA
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – BORAC 1925 MARTINCI
LJUKOVO – ČSK ČORTANOVCI
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA RUMA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
GFL SREMSKA MITROVICA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA ŠID: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
