Ubljanke završile posao, TENT dobio zlatni set

preuzeta fotografija

Još jedan uzbudljiv odbojkaški duel na startu nove sezone odigrale su odbojkašice Crvene zvezde i Radničkog Blasters. Ovog puta u Kupu Srbije. Bio je to revanš meč četvrtfinala u koji je Radnički Blasters uneo pobedu iz prvog duela kada je bilo 3:2 u setovima. Takozvani „zlatni set” otišao je na stranu domaćina utakmice, iako je Blasters vodio do svog 11. poena. U drugom meču dana, u Lajkovcu, Železničar je pobedio užičko Jedinstvo i sa pobedom iz prvog duela overio plasman u polufinale. Rezultati revanš utakmica 1/4. finala:

CRVENA ZVEZDA BEOGRAD – RADNIČKI BLASTERS BEOGRAD 3 : 2

ŽELEZNIČAR LAJKOVAC – JEDINSTVO UŽICE 3 : 0

UB – SREM SREMSKA MITROVICA 3 : 0

TENT OBRENOVAC – JEDINSTVO STARA PAZOVA 3:0

Odbojkašice Uba savladale su ekipu Srema u revanš utakmici četvrtfinala Kupa Srbije. Dve glatke pobede ekipe Uba. Ub je bio bolji i u Sremskoj Mitrovici sa maksimalnim rezultatom, a to je ponovio i večeras. Zlatni set odigran je u Obrenovcu. TENT je uspeo da anulira visok poraz u Staroj Pazovi, gde je Jedinstvo pobedilo sa maksimalnih 3:0 u setovima. Večeras potpuna dominacija TENT-a, koji je dobio regularni deo utakmice sa 3:0, da bi to krunisao i sa zlatnim setom. TENT je ostao u ulozi branitelja titule iz prošle sezone, dok se Jedinstvo sada okreće ka ligaškom delu takmičenja.

Anđelko Belić