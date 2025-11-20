Pred gradski derbi u Inđiji

Posle više od tri decenije fudbalski klubovi „Inđija“ i „Železničar“ odmeriće svoje snage, ovog puta u okviru 15. kola Srpske lige Vojvodina. Na poziv predsednika Opštine Marka Gašića uoči susreta koji u lokalu, među ljubiteljima najvažnije sporedne stvari na svetu izaziva veliku pažnju održana je konferencija za medije.

Za subotu od 13 časova na Gradskom stadionu u Inđiji zakazan je gradski derbi. Inđija se trenutno nalazi na 12. mestu na tabeli, dok je Železničar lider, sa tri boda više od prvog pratioca, Hajduka iz Divoša.