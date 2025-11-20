Pred gradski derbi u Inđiji

Vesti Sport Fudbal | November 20, 2025

preuzeta fotografija

Posle više od tri decenije fudbalski klubovi „Inđija“ i „Železničar“ odmeriće svoje snage, ovog puta u okviru 15. kola Srpske lige Vojvodina.  Na poziv predsednika Opštine Marka Gašića uoči susreta koji u lokalu, među ljubiteljima najvažnije sporedne stvari na svetu izaziva veliku pažnju održana je konferencija za medije.

Za subotu od 13 časova na Gradskom stadionu u Inđiji zakazan je gradski derbi. Inđija se trenutno nalazi na 12. mestu na tabeli, dok je Železničar lider, sa tri boda više od prvog pratioca, Hajduka iz Divoša.

Povezane objave

Zvezda zasluženo u četvrtfinalu Kupa

Počela jе peta sezona “Lige budućih šampiona” (Foto/Video)

Raspored fudbalskih utakmica za vikend pred nama (Video)