Počeo Regionalni biznis forum

Predsednica Pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković obratila se učesnicima 8. Regionalnog biznis foruma u Privrednoj komori Vojvodine, istakavši da ovakvi skupovi predstavljaju važnu platformu za povezivanje privrednika i pokretanje inicijativa koje prevazilaze granice i sektore.

„Danas smo razgovarali o ključnim temama koje oblikuju ekonomsku budućnost regiona i predstavljaju snagu Vojvodine — privredi, turizmu, automobilskoj industriji i poljoprivredi“, izjavila je Gojkovićeva.

U PKV danas su potpisani sporazumi o saradnji koji predstavljaju važan osnov za buduće investicije, otvaranje novih pogona i zapošljavanje, između Privredne komore Vojvodine i Razvojne agencije Srbije, Privredne komore Republike Srpske, Zelenog navigatora i Saveza privrednih komora Severne Makedonije.

„Ovi sporazumi nisu samo formalnost, oni predstavljaju konkretne korake ka regionalnoj saradnji, razmeni znanja i zajedničkim projektima koji otvaraju vrata ka novim investicijama i ekonomskim inicijativama“, kazala je Gojkovićeva.

Ovo je, prema njenim rečima, jedan od najboljih pokazatelja potrebe održavanja ovakvih skupova, koji su pravi primeri za uspešno povezivanje privrednika i privrednih organizacija, njihovu bolju saradnju i produbljivanje kontakata.

„Danas, više nego ikada, ovaj forum je poziv na konkretno delovanje i stvaranje partnerstava koja imaju realnu vrednost. Verujem da će ideje i inicijative koje započinjemo danas rezultirati novim poslovnim mostovima, jačanjem regionalne saradnje i projektima koji direktno doprinose ekonomskom razvoju i dobrobiti naših zajednica“, istakla je Gojkovićeva.

U obraćanju prisutnima, predsednik Skupštine Vojvodine Balint Juhas je istakao da je ovaj događaj postao ključno mesto susreta privrednika, institucija i međunarodnih partnera, ali i prostor gde se ideje pretvaraju u konkretne projekte i nove poslovne veze.

„Uz podršku Privredne komore Vojvodine i brojnih partnera, Forum je izrastao u najbrže rastuću regionalnu mrežu poslovne saradnje i značajno ubrzao vidljivost vojvođanske privrede na međunarodnoj sceni“, rekao je Juhas i naglasio da je Vojvodina danas pripremljena za investicije i tehnološki razvoj.

„Od 2018. godine u APV je uloženo više od četiri milijarde evra stranih investicija, dok je nezaposlenost smanjena“, rekao je Juhas i istakao da svaki dogovor sklopljen na Forumu predstavlja novu priliku za razvoj, radna mesta i snažniju Vojvodinu.

Predsednik Privredne komore Vojvodine Vladimir Gak kazao je da je ovogodišnji Forum prevazišao regionalni nivo, jer su prisutni predstavnici iz Rusije, Ukrajine, Mađarske, Turske, Severne Makedonije, Rumunije, Irana, Republike Srpske i Federacije BIH.

Gak je govoreći o privrednom napretku Vojvodine, naveo da je nezaposlenost pala sa 26,4 procenta u 2012. godini na 8,3 procenta koliko iznosi danas.

„U APV je od 2018. godine do danas privučeno više od četiri milijarde direktnih stranih investicija. Shvatamo kolika je važnost povezivanja, umrežavanja i stvaranja novih kontakata koji su neophodni u sferi privrede“, naglasio je Gak.

Partner 8. Regionalnog biznis foruma, koji se održava u organizaciji APV i Skupštine evropskih regiona (AER), u saradnji sa PKV je Privredna komora Istanbula.

Učesnicima se putem video poruke obratio predsednik PK Istanbula Šekib Avdagić koji je istakao da ta komora pridaje veliki značaj razvoju privredne saradnje sa AP Vojvodinom, izrazivši očekivanje da će ovaj forum ojačati našu ekonomsku saradnju, saopšteno je iz Pokrajinske vlade.