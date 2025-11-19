Radovi na putu, petlja Dobanovci – GP Batrovci

JP „Putevi Srbije“ obaveštava da će se do 29.11.2025. godine, u toku svetlog dela dana, na državnom putu I A reda broj 3, petlja Dobanovci – granični prelaz Batrovci, u oba smera, u sklopu redovnog održavanja izvoditi radovi na  popravci oštećene sigurnosno zaštitne ograde u razdelnom pojasu i uz zaustavnu saobraćajnu traku na više lokacija.  U zavisnosti od lokacije izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka do 200 metara (saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom) ili će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka do 200 metara (saobraćaj će se odvijati voznom i  preticajnom saobraćajnom trakom). Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

