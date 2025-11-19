PKV: Poslovni forum u Novom Sadu

Arhiva

Autonomna Pokrajina Vojvodina i Skupština evropskih regija, u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine, organizuju Osmi regionalni poslovni forum, koji će biti održan 20. i 21. novembra 2025. godine u Novom Sadu, u prostorijama Privredne komore Vojvodine. Regionalni poslovni forum predstavlja tradicionalno mesto susreta privrednika, institucija i organizacija iz zemlje i inostranstva. Ove godine se očekuje učešće velikog broja kompanija iz Turske, Francuske, Mađarske, i drugih evropskih zemalja. Partner ovogodišnjeg Foruma je Privredna komora Istanbula. Učesnici Foruma su i eminentne kompanije iz regija, kao i regionalne privredne komore, regionalne razvojne agencije i druge institucije koje pružaju podršku za razvoj malih i srednjih preduzeća i poboljšanje ekonomske klime za poslovanje i nove investicije. Regionalni poslovni forum nudi mogućnost kompanijama da predstave poslovni potencijal i ideje i da se povežu sa kompanijama i institucijama koje podržavaju razvoj poslovne klime i priliv novih investicija. Forum je namenjen svim kompanijama i institucijama koje žele da se pozicioniraju na međunarodnom tržištu, da unaprede svoje poslovanje i pronađu nove partnere, saopšteno je iz Privredne komore Vojvodine.