DANCE 90E – najveći spektakl domaće muzike 90-ih u Novi Sad!

Novi Sad postaje epicentar najveće muzičke nostalgije godine! U subotu, 29. novembra, Spens otvara vrata za spektakl DANCE 90E – događaj koji na jednom mestu okuplja najpoznatija imena domaće dance i pop scene devedesetih.

Publiku očekuje eksplozija energije, emocije i hitova koje su obeležile čitavu generaciju. Na velikoj sceni nastupiće legende čiji su refreni i danas nezaobilazni na svakoj žurci: Dr Iggy Moby Dick Funky G Duck Ivan Gavrilović Ella B Twins Lina Beat Street.

Svi oni zajedno donose autentičnu atmosferu devedesetih, uz spektakularnu produkciju, svetlosne efekte, vizuale i energiju koju samo ova muzika može da napravi.

Karte su u prodaji!

Ulaznice su dostupne na svim GIGSTIX prodajnim mestima i online na:

www.gigstix.com

Spektakl koji vraća magiju devedesetih!

DANCE 90E je više od koncerta — to je muzičko putovanje kroz najveselije i najnezaboravnije godine domaće scene. Vidimo se 29. novembra u SPENS-u – Novi Sad pleše u ritmu devedesetih!

PR saopštenje