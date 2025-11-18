Sprečen pokušaj ilegalnih migranata da pređu granicu kod Šida

Sremska tv saznaje da je na Graničnom prelazu Šid sprečen pokušaj dve grupe, od ukupno 19 ilegalnih migranata, da pređu granicu. Detaljnom kontrolom je u tovarnom delu kamiona, koji je prevozio aluminijumsku stolariju ka Švajcarskoj, pronađeno 10 osoba različitog pola i uzrasta. Ranije je prilikom pregleda tovarnog prostora kamiona, otkriveno devet ilegalnih migranata, skrivenih među kućnom hemijom čije je krajnje odredište bila Španija. U oba slučaja otkrivena lica su predata u dalju nadležnost policije.