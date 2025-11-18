Sprečen pokušaj ilegalnih migranata da pređu granicu kod Šida

Aktuelno Vesti Šid | November 18, 2025

Sremska tv saznaje da je na Graničnom prelazu Šid sprečen pokušaj dve grupe, od ukupno 19 ilegalnih migranata, da  pređu granicu. Detaljnom kontrolom je u tovarnom delu kamiona, koji je prevozio aluminijumsku stolariju ka Švajcarskoj, pronađeno 10 osoba različitog pola i uzrasta. Ranije je prilikom pregleda tovarnog prostora kamiona, otkriveno devet ilegalnih migranata, skrivenih među kućnom hemijom čije je krajnje odredište bila Španija.  U oba slučaja otkrivena lica su predata u dalju nadležnost policije.

