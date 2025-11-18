Rezultati fudbalskih utakmica (Video)

Gotovo sve trećeligaške fudbalske utakmice predposlednjeg kola su odigrane u subotu. Bački Jarak je bio domaćin derbija kola. Mladost je u svojim „Livadicama” pobedila lidera na tabeli, divoški Hajduk. U Elemiru je pobeda Naftagasa izborena u samom finišu utakmice. Jedina trećeligaška fudbalska utakmica dana u Vojvodini u nedelju odigrana je u Inđiji , gde je Železničar imao za rivala OFK Vrbas.
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 14. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – SLOBODA DONJI TOVARNIK (2-1)
NAFTAGAS ELEMIR – OMLADINAC NOVI BANOVCI (2-0)
DINAMO 1945 PANČEVO – JEDINSTVO STARA PAZOVA (0-0)
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – INĐIJA (2-1)
OFK KIKINDA – MLADOST OMOLJICA (1-1)
VETERNIK – GFK SLOVEN RUMA (3-2)
MLADOST BAČKI JARAK – HAJDUK DIVOŠ (2-1)
NEDELJA:
ŽELEZNIČAR INĐIJA – OFK VRBAS (4-0)
Dva opštinska fudbalska derbija na četvrtoligaškom nivou su odigrana u Novoj Pazovi i Ogaru. Derbi začelja je igran u Bukovcu. Utakmica u Bukovcu je igrana samo prvih 45 minuta , jer je gost iz Šida na derbi stigao sa samo devet igrača. U nedelju su nastavljene borbe u predposlednjem kolu fudbalskog juga. Derbi začelja odigran je u Rumenki.
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 14. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
RADNIČKI NOVA PAZOVA – PODUNAVAC BELEGIŠ (4-3)
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – RADNIČKI 1910 ŠID (3-0)
HAJDUK BEŠKA – TSK TEMERIN (0-2)
ŠUMAR OGAR – SREM SREMSKI MIHALJEVCI (0-1)
NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – SLOGA TEMERIN (2-0)
JADRAN GOLUBINCI – DONJI SREM 2015 PEĆINCI (0-1)
DUNAV STARI BANOVCI – INDEX NOVI SAD (1-2)
JEDINSTVO RUMENKA – LSK LAĆARAK (3-1)
Predposlednje kolo je donelo i možda derbi jeseni Sremske fudbalske lige. U Mačvanskoj Mitrovici , Podrinje je ugostilo lidera na tabeli, Polet. Derbi drugog takmičarskog dana predposlednjeg kola Sremske lige odigran je u Čortanovcima. Gost je pobedio golom u trećem minutu nadoknade.
SREMSKA LIGA, 14. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – POLET NOVI KARLOVCI (3-0)
NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI (4-0)
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – LJUKOVO (4-0)
ČSK ČORTANOVCI – 1. MAJ RUMA (0-1)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE (4-0)
BORAC 1925 MARTINCI – KAMENI AŠANJA (4-2)
SREMAC VOJKA – PARTIZAN VITOJEVCI (0-1)
JEDINSTVO RUMA – SLOGA VOGANJ (0-2)
Mladost iz Buđanovaca je zatvorila jednu od najneuspešnijih jeseni u svojoj istoriji. Polet iz Nikinaca je , s druge strane, imao jesen za pamćenje. Maradičani su u nedelju imali priliku da u duelu sa Platičevcima overe jesenju titulu prvaka šestoligaškog istoka Srema.
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 13. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
MLADOST BUĐANOVCI – POLET NIKINCI (0-5)
NEDELJA:
SLOGA MARADIK – JEDINSTVO PLATIČEVO (1-1)
OFK BRESTAČ – SREMAC DOBRINCI (2-0)
KUPINOVO – GRANIČAR OBREŽ (4-1)
KRUŠEDOL – CAR UROŠ JAZAK (4-2)
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – PLANINAC RIVICA (4-4)
HRTKOVCI – FRUŠKOGORAC KRČEDIN (2-1)
Utakmicom u Erdeviku, Sloga 1919 – Trgovački Sremska Mitrovica započet je proces zatvaranja jeseni Međuopštinske fudbalske lige Srem, grupa Zapad. Bio je to ujedno i derbi poslednjeg kola u kojem nije bilo pobednika.
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 13. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA (1-1)
NEDELJA:
NAPREDAK VAŠICA – GRANIČAR ADAŠEVCI (3-0)
BORAC RADENKOVIĆ – NAPREDAK 2021 ŠULJAM (0-7)
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – FRUŠKOGORAC MANĐELOS (3-0)
JEDINSTVO MOROVIĆ – OFK BOSUT (2-0)
FRUŠKA GORA RUMA – GRANIČAR KUZMIN (5-0)
GRANIČAR JAMENA – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO (1-4)
OPŠTINSKA LIGA RUMA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
GFL SREMSKA MITROVICA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA ŠID: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
