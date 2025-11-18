Liga budućih šampiona Ruma: Rezultati drugog vikenda

SC” GYMNASIUM” RUMA rezultati DRUGOG vikenda:
GFK “SLOVEN” RUMA – ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA 6 : 0
GFK “SLOVEN” RUMA – ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA 3 : 0
ŠF” TRGOVAČKI “ SREMSKA MITROVICA – ŠF “ LAVOVI 022 “ 7 : 0
FK “ JEDINSTVO “ STARA PAZOVA – FK “ RADNIČKI “ SREMSKA MITROVICA 0 : 4
ŠF “ JEDNOTA “ ŠID – FK “ RADNIČKI “ IRIG 0 : 3
FK” BORAC “ Martinci – FK “ RADNIČKI “ IRIG 2 : 2
ŠF” TRGOVAČKI “ SREMSKA MITROVICA – ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA 0 : 1
FK “ SLOBODA “ DONJI TOVARNIK – RFC “ INĐIJA” 1 : 2
FK “ JEDINSTVO “ STARA PAZOVA – ŠF “RADNIČKI “ ŠID 1 : 9
ŠF “JEDNOTA” ŠID – ŠF “RADNIČKI “ SREMSKA MITROVICA 1 : 0
FK” DONJI SREM ” – GFK “ SLOVEN “ RUMA 0 : 1
SFU “PREMIJER 2020” – ŠF “ JEDNOTA ” 0 : 3
ŠF “ RADNIČKI” ŠID – ŠF “ LAVOVI 022 “ RUMA 1 : 10
FK”JEDINSTVO “ STARA PAZOVA – GFK “ SLOVEN “ 2 : 10
ŠF “ RADNIČKI” SREMSKA MITROVICA – FK “POLET “ NIKINCI 6 : 2
FK “SLOBODA “ DONJI TOVARNIK – RFC “INĐIJA” 3 : 2
ŠF “TRGOVAČKI PLAVI” SREMSKA MITROVICA – GFK”SLOVEN 1924″ 2 : 0
ŠF”TRGOVAČKI BELI” SREMSKA MITROVICA – ŠF “ SPARTA ” BRATUNAC 2 : 0
ŠF “ SPARTA ” BRATUNAC – OFK” LAĆARAK” 5 : 2
RFC “INĐIJA” – FK “RADNIČKI” IRIG 2 : 4
FK “RADNIČKI” ŠID – ŠF “FRUŠKAĆ” 1 : 6
FK “RADNIČKI” ŠID – ŠF “FOOTBALLLEND” RUMA 0 : 4
ŠF “TRGOVAČKI PLAVI” SREMSKA MITROVICA – ŠF “LAVOVI 022” 5 : 0
ŠF “TRGOVAČKI BELI” SREMSKA MITROVICA – FK “DONJI SREM” 0 : 3
FK “SLOBODA” DONJI TOVARNIK – GFK “SLOVEN 1924” 7 : 1
GFK “SLOVEN” – FK “JEDINSTVO” STARA PAZOVA 0 : 6
ŠF” SPARTA “Bratunac – FK”JEDINSTVO” STARA PAZOVA 9 : 0
ŠF” SPARTA “Bratunac – RFC “INĐIJA” 2 : 0
ŠF “ FRUŠKAĆ “- FK”SOBODA” DONJI TOVARNIK 4 : 0
ŠF “TRGOVAČKI PLAVI” SREMSKA MITROVICA – GFK “SLOVEN” 0 : 6
SFU “PREMIJER 2020” – FK “RADNIČKI” ŠID 0 : 3
FK “RADNIČKI” SREMSKA MITROVICA – ŠF “TRGOVAČKI PLAVI” SREMSKA MITROVICA 0 : 2
FK “RADNIČKI” ŠID – FK “RADNIČKI” IRIG 5 : 4
ŠF”SPARTA “ Bratunac – RFC “INĐIJA” 1 : 1
ŠF”SPARTA “ Bratunac – FK “ SLOBODA “ DONJI TOVARNIK 9 : 2
ŠF ”FOOTBALLEND” RUMA – ŠF” FRUŠKAĆ “ 4 : 9
ŠF “ TRGOVAČKI “ SREMSKA MITROVICA – ŠF “ LAVOVI 022 “ RUMA 4 : 4
FK”JADRAN “ GOLUBINCI – ŠF ”FOOTBALLEND” RUMA 5 : 2
GFK” SLOVEN ” – FK ” ŠUMAR “ OGAR 1 : 3
ŠF “ TRGOVAČKI” SREMSKA MITROVICA – ŠF “ OBILIĆ “ KUKUJEVCI 3 : 0
OFK “ LAĆARAK “ – RFC “ INĐIJA “ 1 : 3
(Rezultate poslao Brane Knežević, koordinator LBŠ za Srem)