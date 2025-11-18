Karatisti “Srema” dominirali na Kupu Srbije u katama

preuzeta fotografija

U Sportskom centru Mladenovac održan je Kup Srbije za poletarce, pionire i nade, na kojem je Karate klub Srem još jednom potvrdio da je među najorganizovanijim i najuspešnijim klubovima u mlađim uzrasnim kategorijama. Kroz Regionalni kup izboreno je čak 14 plasmana za učešće na ovom takmičenju, a mladi karatisti iz Sremske Mitrovice osvojili su ukupno 13 medalja: 7 zlatnih, 3 srebrne i 3 bronzane.

Još jedan sjajan rezultat koji potvrđuje predan rad i kvalitet mladih sportista i trenera Karate kluba Srem.