Počela jе peta sezona “Lige budućih šampiona” (Foto/Video)

Otvorena je nova sezona „Lige budućih šampiona“, fudbalskog takmičenja koje iz godine u godinu dobija sve veću pažnju. Mladi fudbaleri iz Srbije i Republike Srske okupili su se u Rumi da započnu sezonu u kojoj će imati priliku da pokažu svoj talenat i napredak, rekao je Brane Knežević u ime organizacije događaja.

” Ove godine učestvuje 108 fudbalskih ekipa, odnosno 27 fudbalskih školica iz Srbije i dve fudbalske školice iz Republike Srpske. Prvi put imamo i razvojnu ligu….” rekao je Knežević.

Sportski stručnjaci ističu da nije reče samo o nadmetanju, nego da je ova liga dragocena šansa da se mladi fudbaleri pripreme, ali i da nauče šta znači timski rad, disciplina i sportsko ponašanje. Ako je suditi po početku, Ruma će i ove godine biti domaćin mnogih uzbudljivih fudbalskih trenutaka. Liga budućih šampiona tek je počela, a pred nama je sezona u kojoj ćemo, možda, gledati rađanje nekih novih sportskih idola.

