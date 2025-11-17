Domovi zdravlja u Sremu uvode noćni rad

preuzeta fotografija

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije donelo je odluku o uvođenju 24 – časovnog rada u domovima zdravlja na teritoriji cele Srbije, počev od ponedeljka, 17. novembra, sa ciljem da se poveća dostupnost zdravstvene zaštite građanima i obezbedi efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema. Svi domovi zdravlja koji već imaju organizovana 24-časovna dežurstva nastavićerad kroz Hitne službe. Iz Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici potvrđeno je da se noćne smene obavljaju u okviru Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja. U opštinama Inđija i Pećinci dežurne će biti ambulante domova zdravlja. Dežuraće lekar i medicinska sestra, kao i laborant za osnovne laboratorijske analize, po potrebi, saznaje Sremska tv.