Sastanak o predlogu pokrajinskog budžeta za 2026.

preuzeta fotografija

U Skupštini AP Vojvodine je održan redovni radni sastanak predsednice Pokrajinske vlade Maje Gojković i predsednika pokrajinskog Parlamenta Balinta Juhasa, na kojem je razgovarano o predlogu pokrajinskog budžeta za 2026. godinu, kao i o nastavku koordinacije aktivnosti od ključnog značaja za dalji razvoj Pokrajine. Kako je saopšteno, Gojković i Juhas razgovarali su o ulaganjima u oblasti obrazovanja, zdravstva i institucija kulture, kao i o održavanju predstojećeg Regionalnog poslovnog foruma koji AP Vojvodina već tradicionalno organizuje u saradnji sa Skupštinom evropskih regija (AER), čiji je dugogodišnji član. Predsednik Juhas upoznao je predsednicu Gojković sa nedavnom posetom Briselu u okviru Evropske nedelje regiona i gradova, kao i o radnoj poseti Evropskom parlamentu, u čijem fokusu su bili predpristupni fondovi i mogućnosti finansiranja razvojnih projekata u Vojvodini. Tokom razgovora razmatrana su i pitanja unapređenja saradnje pokrajinskih institucija i efikasnijeg sprovođenja zajedničkih inicijativa, sa ciljem daljeg lokalnog i regionalnog razvoja, navodi se u saopštenju.