Raspored fudbalskih utakmica za vikend pred nama (Video)

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 18. KOLO:
PETAK:
UŠĆE NOVI BEOGRAD – BORAC 1926 ČAČAK
LOZNICA – SMEDEREVO 1924
SUBOTA:
RFK GRAFIČAR BEOGRAD – JEDINSTVO UB
TRAYAL KRUŠEVAC – ZEMUN
FAP PRIBOJ – SU DINAMO JUG VRANJE
PONEDELJAK, 17.11.2025:
OFK VRŠAC – MAČVA ŠABAC
TEKSTILAC – KABEL NOVI SAD
UTORAK, 18.11.2025:
GFK DUBOČICA LESKOVAC – VOŽDOVAC BEOGRAD
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 14. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – SLOBODA DONJI TOVARNIK
NAFTAGAS ELEMIR – OMLADINAC NOVI BANOVCI
DINAMO 1945 PANČEVO – JEDINSTVO STARA PAZOVA
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – INĐIJA
OFK KIKINDA – MLADOST OMOLJICA
VETERNIK – GFK SLOVEN RUMA
MLADOST BAČKI JARAK – HAJDUK DIVOŠ
NEDELJA:
ŽELEZNIČAR INĐIJA – OFK VRBAS
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 14. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
RADNIČKI NOVA PAZOVA – PODUNAVAC BELEGIŠ
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – RADNIČKI 1910 ŠID
HAJDUK BEŠKA – TSK TEMERIN
ŠUMAR OGAR – SREM SREMSKI MIHALJEVCI
NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – SLOGA TEMERIN
JADRAN GOLUBINCI – DONJI SREM 2015 PEĆINCI
DUNAV STARI BANOVCI – INDEX NOVI SAD
JEDINSTVO RUMENKA – LSK LAĆARAK
SREMSKA LIGA, 14. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – POLET NOVI KARLOVCI
NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – LJUKOVO
ČSK ČORTANOVCI – 1. MAJ RUMA
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE
BORAC 1925 MARTINCI – KAMENI AŠANJA
SREMAC VOJKA – PARTIZAN VITOJEVCI
JEDINSTVO RUMA – SLOGA VOGANJ
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 13. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
MLADOST BUĐANOVCI – POLET NIKINCI
NEDELJA:
SLOGA MARADIK – JEDINSTVO PLATIČEVO
OFK BRESTAČ – SREMAC DOBRINCI
KUPINOVO – GRANIČAR OBREŽ
KRUŠEDOL – CAR UROŠ JAZAK
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – PLANINAC RIVICA
HRTKOVCI – FRUŠKOGORAC KRČEDIN
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 13. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA
NEDELJA:
NAPREDAK VAŠICA – GRANIČAR ADAŠEVCI
BORAC RADENKOVIĆ – NAPREDAK 2021 ŠULJAM
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – FRUŠKOGORAC MANĐELOS
JEDINSTVO MOROVIĆ – OFK BOSUT
FRUŠKA GORA RUMA – GRANIČAR KUZMIN
GRANIČAR JAMENA – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO
OPŠTINSKA LIGA RUMA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
GFL SREMSKA MITROVICA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA ŠID: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
