Mitrovčanin petostruki državni prvak u plivanju

Trinaestogodišnji Boško Đekić iz Sremske Mitrovice pravi je primer posvećenosti i upornosti. Iako je još uvek veoma mlad, već se može pohvaliti sa pet titula državnog prvaka u plivanju. Devet meseci pauze zbog povrede nije ga zaustavilo ; naprotiv, iskoristio ih je da nauči da svira gitaru, a po povratku u bazen ponovo je zasijao i izborio mesto u kadetskoj reprezentaciji Srbije.

Plivanje je počeo da trenira sa samo devet godina, kada je u vodu ušao kao neplivač. Neverovatno brz napredak doneo mu je četiri državne titule već do dvanaeste godine. Danas svakodnevno trenira, kombinujući rad u bazenu i na suvom, a sve to uspeva da uskladi sa školskim obavezama, gde je takođe odličan đak. Najveća inspiracija mu je stariji brat, čiji ga je uspeh motivisao da zapliva; samo tri i po godine kasnije Boško je već među najboljima u Srbiji u svom uzrastu.