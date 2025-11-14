Fokus na prevenciji

Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, a u cilju isticanja važnosti zdravog načina života za osobe sa dijabetesom, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica organizovao je Dan otvorenih vrata Savetovališta za pravilnu ishranu. Tom prilikom, zainteresovanim licima je putem upitnika procenjivan rizik za obolevanje od dijabetesa, određivan indeks telesne mase uz savet o pravilnoj ishrani, meren nivo krvnog pritiska, merena telesna visina i telesna masa, i u saradnji sa mitrovačkim Domom zdravlja meren nivo šećera u krvi.

Tim zdravstvenih radnika je istakao značaj pravilne ishrane, redovne fizičke aktivnosti i samokontrole glikemije u prevenciji kako obolevanja tako i od komplikacija šećerne bolesti. Poseban akcenat stavljen je na prepoznavanje rizičnih faktora i ranog otkrivanja dijabetesa.

U Savetovalište za pravilnu ishranu može se doći: preko uputa izabranog lekara opšte medicine, medicine rada, ili pedijatra za decu školskog i predškolskog uzrasta, i bez uputa, uz plaćanje (prvi pregled se naplaćuje 3.500 dinara) – na prvi pregled je potrebno doneti laboratorijske analize (kompletna krvna slika,

glikemija, lipidni status, biohemija), saopšteno je iz Zavoda.



Pregledi se zakazuju na telefon 022/610-511 lokal 113 i lokal 115.