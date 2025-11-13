Suđenje osumnjičenim za zločin u Inđiji

preuzeta fotografija

Kako prenose i drugi mediji, pripremno ročište u postupku koji se vodi zbog ubistva, pokušaja ubistva i nasilničkog ponašanja u Inđiji, kada je na Badnje veče ubijen Zoran Gole (44), biće održano 24. novembra u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici. Optužnicom su obuhvaćeni M. Š. K. (41), Đ. B. (29), S. D. (36) i A. S. (36). M. Š. K. se tereti za teško ubistvo, pokušaj teškog ubistva i nasilničko ponašanje, dok se ostalima stavlja na teret nasilničko ponašanje, a Đ. B. i pomaganje učiniocu posle izvršenog dela. Prema navodima istrage, Zoran G. je ubijen ispred porodične kuće u Sremskoj ulici u Inđiji, dok je ranije tog dana u drugom sukobu u Ulici Đorđa Vojinovića povređeno dvoje mladića. Tokom saslušanja, M. Š. K. je iskoristio pravo da se brani ćutanjem, dok su ostali izneli svoje odbrane. Njima je ranije ukinut pritvor, dok M. Š. K. ostaje iza rešetaka do 30. decembra.