Rezultati utakmice Prve lige Srbije u odbojci

Inđinčanke upisale pobedu broj dva

Odbojkašice Inđije su upisale drugu pobedu od starta Prve lige Srbije. Proteklog vikenda je ubedljivo dobijen tim Lazarevca. Rezultati utakmica 5. kola:

PETAK:
OMLADINAC NOVI BANOVCI – BORAC ČAČAK 3 : 0

SUBOTA:
KLEK – TAKOVO GORNJI MILANOVAC 3 : 0
IVANJICA – NOVI SAD 0 : 3
NAPREDAK 037 KRUŠEVAC – CRNO BELE 011 BEOGRAD 1 : 3

NEDELJA:
VOLLEY STARS KLJAJIĆEVO – ZLATIBOR ČAJETINA 3 : 1
ŠTRAND VOLEJ NOVI SAD – VALJEVO 1 : 3
INĐIJA – LAZAREVAC 3 : 0

Užice dobilo derbi začelja posle pet setova

Odbojkaši Užica su u veoma rezultatski tesnom meču pobedili rumski Sloven. Bio je to prvoligaški derbi začelja. Rezultati utakmica 5. kola:

PETAK:
NOVI PAZAR – SPARTAK LJIG 3 : 2
VRANJE 1093 – KOSOVSKA MITROVICA 3 : 1
MLADENOVAC – DUNAV VOLLEY NOVI SAD 3 : 0

SUBOTA:
NOVI SAD – KLEK SRBIJAŠUME 2 : 3
LUCKY STAR BEOGRAD – PARTIZAN BAČ 0 : 3
SMEDEREVO CARINA – RIBNICA KRALJEVO 0 : 3

NEDELJA:
UŽICE – SLOVEN RUMA 3 : 2

Anđelko Belić

