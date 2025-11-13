Rezultati utakmica Super “B” lige u rukometu (Video)

Rukometašice Vojvodine i kragujevačkog Radničkog odigrale su derbi Super „B” lige bez pobednica. Spartak je upisao svoju treću pobedu. Rezultati utakmica osmog kola:
SUBOTA:
MLADI RADNIK RADINAC – LOZNICA GRAD 37 : 28
PRIJEPOLJE – SREM SREMSKA MITROVICA 39 : 39
NEDELJA:
JUNIOR BEOGRAD – RADNIČKI BG BEOGRAD 30 : 34
VOJVODINA NOVI SAD – SPD RADNIČKI KRAGUJEVAC 21 : 21
SPARTAK DEBELJAČA – ZAJEČAR 1949 33 : 21
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: TOPLIČANIN PROKUPLJE
Rukometaši Obilića su u prestoničkom derbiju naneli prvi poraz u sezoni ekipi Lavova. Crvenčani i Voždovac ostvarili su prve pobede. Rezultati utakmica 8.kola:
SUBOTA:
LAVOVI BP BAČKA PALANKA – SIVAC 69 MILI DAR 35 : 30
POTISJE PLETEKS ADA – VRBAS 22 : 26
KOLUBARA LAZAREVAC – SLAVIJA NOVI SAD 37 : 31
NEDELJA:
CRVENKA JAFFA – INĐIJA 26 : 20
SC VOŽDOVAC 2012 BEOGRAD – SPARTAK SUBOTICA 32 : 28
OBILIĆ BEOGRAD – LAVOVI BEOGRAD 30 : 19
Anđelko Belić