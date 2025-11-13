Izabran Savet REM-a

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su novi Savet Regulatornog tela za elektronske medije. Izabrano je osam od devet članova Saveta.

Za člana Saveta REM-a, na dve godine, izabran je kandidat univerziteta Milan Petković, kao kandidat elektronskih medija Miloš Garić i Stevica Smederevac kao kandidat zaštitnika građana, poverenika za zaštitu ravnopravnosti, poverenika za informaciju javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Članovi Saveta REM-a u naredne četiri godine biće kandidat filmskih, scenskih i dramskih umetnika Ira Prodanov Krajišnik, kandidati udruženja koja se bave zaštitom slobode izražavanja Rodoljub Šabić i kandidat novinarskih udruženja Mileva Malešić.

Članovi Saveta REM narednih šest godina biće kandidati udruženja za zaštitu dece Dubravka Valić Nedeljković i kandidati crkve i verske zajednice Snežana Miljković.

Skupština nije izabrala člana Saveta REM, kandidata saveta nacionalnih manjina.

