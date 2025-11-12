Rezultati utakmica Super lige u odbojci (Video)

Srem ispustio pobedu

Odbojkašice Srema su prokockale pobedu posle visokog vođstva u meču sa užičkim Jedinstvom. U večitom derbiju Partizan bolji. Rezultati utakmica 5. kola:

PETAK:
SPARTAK SUBOTICA – UB 0 : 3
JEDINSTVO STARA PAZOVA – LESKOVAC 98 3 : 1

SUBOTA:
RADNIČKI BLASTERS BEOGRAD – BEOGRAD 3 : 1
ŽELEZNIČAR LAJKOVAC – TENT OBRENOVAC 1 : 3

NEDELJA:
PARTIZAN COPTECH BEOGRAD – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 3 : 2
SREM SREMSKA MITROVICA – JEDINSTVO UŽICE 2 : 3

Partizan kroz maraton do pobede

Odbojkaši Partizana su kroz maratonsku utakmicu u pet setova pobedili Mladog radnika iz Požarevca. Vojvodina dobila Leskovčane. Maratonski meč i u Kragujevcu. Rezultati utakmica 3. kola:

PETAK:
KARAĐORĐE TOPOLA – JEDINSTVO STARA PAZOVA 3 : 0
SPARTAK SUBOTICA – VGSK VELIKO GRADIŠTE 3 : 0

SUBOTA:
CRVENA ZVEZDA BEOGRAD – NIŠ 3 : 0

NEDELJA:
SPD RADNIČKI KRAGUJEVAC – TAKOVO GORNJI MILANOVAC 3 : 2
PARTIZAN COPTECH BEOGRAD – MLADI RADNIK POŽAREVAC 3 : 2
VOJVODINA NOVI SAD – DUBOČICA LESKOVAC 3 : 1

