Rezultati utakmica Super lige u odbojci (Video)

Odbojkašice Srema su prokockale pobedu posle visokog vođstva u meču sa užičkim Jedinstvom. U večitom derbiju Partizan bolji. Rezultati utakmica 5. kola:
PETAK:
SPARTAK SUBOTICA – UB 0 : 3
JEDINSTVO STARA PAZOVA – LESKOVAC 98 3 : 1
SUBOTA:
RADNIČKI BLASTERS BEOGRAD – BEOGRAD 3 : 1
ŽELEZNIČAR LAJKOVAC – TENT OBRENOVAC 1 : 3
NEDELJA:
PARTIZAN COPTECH BEOGRAD – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 3 : 2
SREM SREMSKA MITROVICA – JEDINSTVO UŽICE 2 : 3
Odbojkaši Partizana su kroz maratonsku utakmicu u pet setova pobedili Mladog radnika iz Požarevca. Vojvodina dobila Leskovčane. Maratonski meč i u Kragujevcu. Rezultati utakmica 3. kola:
PETAK:
KARAĐORĐE TOPOLA – JEDINSTVO STARA PAZOVA 3 : 0
SPARTAK SUBOTICA – VGSK VELIKO GRADIŠTE 3 : 0
SUBOTA:
CRVENA ZVEZDA BEOGRAD – NIŠ 3 : 0
NEDELJA:
SPD RADNIČKI KRAGUJEVAC – TAKOVO GORNJI MILANOVAC 3 : 2
PARTIZAN COPTECH BEOGRAD – MLADI RADNIK POŽAREVAC 3 : 2
VOJVODINA NOVI SAD – DUBOČICA LESKOVAC 3 : 1
Anđelko Belić