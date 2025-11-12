“Čista Srbija”u Beški po planu (Video)

Fotografija iz arhive

Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u Beški, u dužini od 15 kilometara odmiču planiranom dinamikom, rekao je direktor „Inđija puta“ Uroš Trifunović. Da podsetimo, projektom “Čista Srbija” predviđeno je da u inđijskoj opštini bude urađeno ukupno 36 km kanalizacione mreže raspoređene u 13 ulica. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi ovaj projekat čija ukupna vrednost iznosi preko 306 miliona dinara. Iz lokalne samouprve tvrde da je ovo nešto što se čekalo, ali i što je bilo potrebno.