Nagrađeni Dunja Zrakić i Boško Pejkić

Boško Pejkić je na tradicionalnom sastanku trenerske organizacije Atletskog saveza Vojvodine proglašen za najboljeg pionirskog trenera u Srbiji. Pejkić je primio i priznanje za najboljeg trenera pionira AP Vojvodine. Sa više od 40 godina iskustva u radu sa mladima, Pejkić u Rumi uvodi decu od pet godina pa sve do studentskog uzrasta u svet atletike, a Dunju Zrakić je Atletski savez Srbije i AP Vojvodine proglasio najboljom pionirkom Srbije u 2025. godini. Dunja je na Prvenstvu Srbije u šestoboju za pionirke postigla nacionalni rekord od 4159 bodova.