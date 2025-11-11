Izmena režima saobraćaja zbog opitnog gađanja

Zbog izvođenja opitnog artiljerijskog gađanja Vojne pošte Nikinci 13. i 14. novembra, u periodu od 8.00 do 19.00 časova, biće zabranjen saobraćaj na opštinskim putevima Grabovci-Obrež, Nikinci-Brestač i na letnjem putu Donji Tovarnik-Nikinci. U toku izvođenja gađanja u rejonu ciljeva, koji se nalazi na teritoriji poligona Nikinci, postoji mogućnost da će ostati neeksplodiranih projektila. Najstrože je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna , svako lice je dužno da o tome obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova. Kako se dalje navodi na sajtu Opštine Pećinci, svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja, dostaviće odmah svoju prijavu Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci, a najkasnije do 21. novembra 2025. godine. Prijave podnete posle tog roka neće se uzimati u obzir.