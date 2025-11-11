Avramijevdan

Preuzeta fotografija

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas praznuju Svetog prepodobnog Avramija Zatvornika. Avramije je rođen u Maloj Aziji oko 290. godine, a umro je 360 godine u 70 godini. Pravoslavne crkve Svetom Prepodobnom Avramiju Zatvorniku posvetile su 29. oktobar po julijanskom odnosno 11. novembar po gregorijanskom kalendaru. Zbog njegovog načina života, svi vernici danas moraju da istrpe nedaće sa kojima se susretnu, da budu strpljivi i da veruju da će im ovaj svetac pomoći da prebrode sve što ih muči. Avramijevdan je i krsna slava nekih srpskih porodica.