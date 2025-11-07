Vlada usvojila Predlog budžeta za 2026. godinu

preuzeta fotografija

Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2026. godinu, kojim su predviđeni ukupni prihodi i primanja u iznosu od 2.414,7 milijardi dinara, što je za 2,9 odsto, odnosno 68,5 milijardi dinara, više u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu.

Poreski prihodi planirani su u iznosu od 2.080 milijardi dinara (povećanje od 126,6 milijardi dinara), neporeski u iznosu od 303,3 milijarde dinara, a donacije u iznosu od 31,4 milijarde dinara.

Takođe, predloženim budžetom predviđeni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 2.751,7 milijardi dinara. Predviđen je fiskalni deficit budžeta od tri odsto BDP. Taj rezultat neće narušiti uspostavljenu putanju smanjenja učešća javnog duga u BDP, koji je projektovan na 44,5 odsto u 2026. godini.

Projektovana stopa privrednog rasta za 2026. godinu iznosi tri odsto BDP (u 2027. godini očekuje se rast od pet odsto, a u 2028. rast od 3,5 odsto).