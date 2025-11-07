Raspored fudbalskih utakmica

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:
MOZZART BET SUPER LIGA SRBIJE, 15. KOLO:
SUBOTA:
RADNIK SURDULICA – OFK BEOGRAD
NAPREDAK KRUŠEVAC – MLADOST LUČANI
RADNIČKI NIŠ – VOJVODINA NOVI SAD
RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC – ČUKARIČKI BEOGRAD
NEDELJA:
ŽELEZNIČAR PANČEVO – JAVOR MATIS IVANJICA
SPARTAK SUBOTICA – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD
IMT BEOGRAD – TSC BAČKA TOPOLA
PARTIZAN BEOGRAD – NOVI PAZAR
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 17. KOLO:
SUBOTA:
ZEMUN – GFK DUBOČICA LESKOVAC
KABEL NOVI SAD – RFK GRAFIČAR BEOGRAD
NEDELJA:
SU DINAMO JUG VRANJE – OFK VRŠAC
SMEDEREVO 1924 – FAP PRIBOJ
BORAC 1926 ČAČAK – TRAYAL KRUŠEVAC
VOŽDOVAC BEOGRAD – LOZNICA
JEDINSTVO UB – UŠĆE NOVI BEOGRAD
MAČVA ŠABAC – TEKSTILAC ODŽACI
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 13. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
MLADOST BAČKI JARAK – SLOGA ČONOPLJA
GFK SLOVEN RUMA – OFK KIKINDA
OFK VRBAS – OFK BAČKA BAČKA PALANKA
INĐIJA – DINAMO 1945 PANČEVO
JEDINSTVO STARA PAZOVA – NAFTAGAS ELEMIR
NEDELJA:
OMLADINAC NOVI BANOVCI – SLOBODA DONJI TOVARNIK (11 ČASOVA)
HAJDUK DIVOŠ – VETERNIK
MLADOST OMOLJICA – ŽELEZNIČAR INĐIJA
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 13. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
ŠUMAR OGAR – BORAC ŠAJKAŠ
RADNIČKI 1910 ŠID – JEDINSTVO RUMENKA
INDEX NOVI SAD – RADNIČKI NOVA PAZOVANEDELJA:
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – HAJDUK BEŠKA
TSK TEMERIN – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC
LSK LAĆARAK – DUNAV STARI BANOVCI
PODUNAVAC BELEGIŠ – JADRAN GOLUBINCI
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – SLOGA TEMERIN
SREMSKA LIGA, 13. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – NAPREDAK POPINCI
PARTIZAN VITOJEVCI – BORAC 1925 MARTINCI
1. MAJ RUMA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCINEDELJA:
POLET NOVI KARLOVCI – JEDINSTVO RUMA
SLOGA VOGANJ – SREMAC VOJKA
KAMENI AŠANJA – HAJDUK VIŠNJIĆEVO
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – ČSK ČORTANOVCI
LJUKOVO – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 12. KOLO (13 ČASOVA):
SUBOTA:
GRANIČAR OBREŽ – OFK BRESTAČ NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – MLADOST BUĐANOVCI
POLET NIKINCI – HRTKOVCI
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG
PLANINAC RIVICA – KRUŠEDOL
CAR UROŠ JAZAK – KUPINOVO
SREMAC DOBRINCI – SLOGA MARADIK
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 12. KOLO (13 ČASOVA):
NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – SLOGA 1919 ERDEVIK
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – GRANIČAR JAMENA
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – FRUŠKA GORA RUMA
GRANIČAR KUZMIN – JEDINSTVO MOROVIĆ
OFK BOSUT – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – BORAC RADENKOVIĆ
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – NAPREDAK VAŠICA
OPŠTINSKA LIGA RUMA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 11. KOLO (13 ČASOVA):
NEDELJA:
RUDAR VRDNIK – 27. OKTOBAR ŠATRINCI
LOVAC KARLOVČIĆ – SLOGA KRNJEŠEVCI
SU ROMA SREM SURDUK – SREMAC DEČ
SLOVEN SIBAČ – DUNAV NOVI SLANKAMEN
BORAC JARKOVCI – VOJVODINA NERADIN
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: VITEZ SUBOTIŠTE
GFL SREMSKA MITROVICA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA ŠID: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
