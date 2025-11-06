Rezultati utakmica Super lige u odbojci (Video)

Proteklog vikenda odigrane su utakmice četvrtog kola Super lige Srbije u konkurenciji odbojkašica. Ekipa Uba brzo je savladala otpor tima Srema. Rezultati utakmica 4. kola:
PETAK:
CRVENA ZVEZDA BEOGRAD – JEDINSTVO STARA PAZOVA 0 : 3
LESKOVAC 98 – RADNIČKI BLASTERS BEOGRAD 0 : 3
SUBOTA:
UB – SREM SREMSKA MITROVICA 3 : 1
JEDINSTVO UŽICE – PARTIZAN COPTECH BEOGRAD 3 : 1
ŽELEZNIČAR LAJKOVAC – BEOGRAD 3 : 0
TENT OBRENOVAC – SPARTAK SUBOTICA 3 : 0
Odbojkaši Karađorđa su proteklog vikenda na gostovanju u Leskovcu pobedili ekipu Dubočice. Bio je to četvrti meč aktuelnog drugog kola Super lige Srbije. Rezultati utakmica 2. kola:
ČETVRTAK:
NIŠ – VOJVODINA NOVI SAD 0 : 3
PETAK:
TAKOVO GORNJI MILANOVAC – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 3 : 2
JEDINSTVO STARA PAZOVA – SPARTAK SUBOTICA 1 : 3
MLADI RADNIK POŽAREVAC – SPD RADNIČKI KRAGUJEVAC (ODLOŽENO!)
SUBOTA:
DUBOČICA LESKOVAC – KARAĐORĐE TOPOLA 1 : 3ž
SREDA, 12.11.2025:
VGSK VELIKO GRADIŠTE – PARTIZAN COPTECH BEOGRAD
Anđelko Belić