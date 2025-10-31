Raspored fudbalskih utakmica (Video)

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:
MOZZART BET SUPER LIGA SRBIJE, 14. KOLO:
SUBOTA:
JAVOR MATIS IVANJICA – SPARTAK SUBOTICA
ČUKARIČKI BEOGRAD – PARTIZAN BEOGRAD
NEDELJA:
TSC BAČKA TOPOLA – NAPREDAK KRUŠEVAC
NOVI PAZAR – ŽELEZNIČAR PANČEVO
CRVENA ZVEZDA – RADNIK SURDULICA
VOJVODINA NOVI SAD – IMT BEOGRAD
PONEDELJAK, 03.11.2025:
OFK BEOGRAD – RADNIČKI NIŠ
MLADOST LUČANI – RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 16. KOLO:
PETAK:
UŠĆE NOVI BEOGRAD – KABEL NOVI SAD
NEDELJA:
RFK GRAFIČAR BEOGRAD – MAČVA ŠABAC
LOZNICA – ZEMUN
SU DINAMO JUG VRANJE – SMEDEREVO 1924
PONEDELJAK, 03.11.2025:
OFK VRŠAC – TEKSTILAC ODŽACI
GFK DUBOČICA LESKOVAC – BORAC 1926 ČAČAK
FAP PRIBOJ – VOŽDOVAC BEOGRAD
TRAYAL KRUŠEVAC – JEDINSTVO UB
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 12. KOLO (13.30 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – OMLADINAC NOVI BANOVCI
SLOBODA DONJI TOVARNIK – JEDINSTVO STARA PAZOVA
DINAMO 1945 PANČEVO – OFK VRBAS
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – MLADOST OMOLJICA
OFK KIKINDA – HAJDUK DIVOŠNEDELJA:
NAFTAGAS ELEMIR – INĐIJA
ŽELEZNIČAR INĐIJA – GFK SLOVEN RUMA
VETERNIK – MLADOST BAČKI JARAK
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 12. KOLO (13.30 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – PODUNAVAC BELEGIŠ
RADNIČKI NOVA PAZOVA – LSK LAĆARAK
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – SREM SREMSKI MIHALJEVCI
HAJDUK BEŠKA – ŠUMAR OGAR
NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – DONJI SREM 2015 PEĆINCI
JADRAN GOLUBINCI – INDEX NOVI SAD
DUNAV STARI BANOVCI – RADNIČKI 1910 ŠID
JEDINSTVO RUMENKA – TSK TEMERIN
SREMSKA LIGA, 12. KOLO (13.30 ČASOVA):
NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – LJUKOVO
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – 1. MAJ RUMA
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE
ČSK ČORTANOVCI – KAMENI AŠANJA
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – PARTIZAN VITOJEVCI
BORAC 1925 MARTINCI – SLOGA VOGANJ
SREMAC VOJKA – POLET NOVI KARLOVCI
JEDINSTVO RUMA – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 11. KOLO (13.30 ČASOVA):
NEDELJA:
SREMAC DOBRINCI – JEDINSTVO PLATIČEVO
SLOGA MARADIK – GRANIČAR OBREŽ
OFK BRESTAČ – CAR UROŠ JAZAK
KUPINOVO – PLANINAC RIVICA
KRUŠEDOL – FRUŠKOGORAC KRČEDIN
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – POLET NIKINCI
HRTKOVCI – MLADOST BUĐANOVCI
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 11. KOLO (13.30 ČASOVA):
NEDELJA:
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – GRANIČAR ADAŠEVCI
NAPREDAK VAŠICA – FRUŠKOGORAC MANĐELOS
BORAC RADENKOVIĆ – OFK BOSUT
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – GRANIČAR KUZMIN
JEDINSTVO MOROVIĆ – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO
FRUŠKA GORA RUMA – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA
GRANIČAR JAMENA – SLOGA 1919 ERDEVIK
OPŠTINSKA LIGA RUMA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 10. KOLO (13.30 ČASOVA):
NEDELJA:
27. OKTOBAR ŠATRINCI – SU ROMA SREM SURDUK
SREMAC DEČ – LOVAC KARLOVČIĆ
DUNAV NOVI SLANKAMEN – VITEZ SUBOTIŠTE
VOJVODINA NERADIN – SLOVEN SIBAČ
SLOGA KRNJEŠEVCI – BORAC JARKOVCI
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: RUDAR VRDNIK
GFL SREMSKA MITROVICA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA ŠID: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
(Redakcija)