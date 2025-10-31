Raspored fudbalskih utakmica (Video)

Vesti Sport Fudbal | October 31, 2025

preuzeta fotografija

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:

MOZZART BET SUPER LIGA SRBIJE, 14. KOLO:

SUBOTA:
JAVOR MATIS IVANJICA – SPARTAK SUBOTICA
ČUKARIČKI BEOGRAD – PARTIZAN BEOGRAD 

NEDELJA:
TSC BAČKA TOPOLA – NAPREDAK KRUŠEVAC
NOVI PAZAR – ŽELEZNIČAR PANČEVO
CRVENA ZVEZDA – RADNIK SURDULICA 
VOJVODINA NOVI SAD – IMT BEOGRAD

PONEDELJAK, 03.11.2025:
OFK BEOGRAD – RADNIČKI NIŠ 
MLADOST LUČANI – RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 16. KOLO:

PETAK:
UŠĆE NOVI BEOGRAD – KABEL NOVI SAD 

NEDELJA:
RFK GRAFIČAR BEOGRAD – MAČVA ŠABAC
LOZNICA – ZEMUN 
SU DINAMO JUG VRANJE – SMEDEREVO 1924

PONEDELJAK, 03.11.2025:
OFK VRŠAC – TEKSTILAC ODŽACI 
GFK DUBOČICA LESKOVAC – BORAC 1926 ČAČAK
FAP PRIBOJ – VOŽDOVAC BEOGRAD
TRAYAL KRUŠEVAC – JEDINSTVO UB

SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 12. KOLO (13.30 ČASOVA):

SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – OMLADINAC NOVI BANOVCI
SLOBODA DONJI TOVARNIK – JEDINSTVO STARA PAZOVA 
DINAMO 1945 PANČEVO – OFK VRBAS 
OFK BAČKA BAČKA PALANKA – MLADOST OMOLJICA 
OFK KIKINDA – HAJDUK DIVOŠNEDELJA:
NAFTAGAS ELEMIR – INĐIJA 
ŽELEZNIČAR INĐIJA – GFK SLOVEN RUMA
VETERNIK – MLADOST BAČKI JARAK

VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 12. KOLO (13.30 ČASOVA):

SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – PODUNAVAC BELEGIŠ
RADNIČKI NOVA PAZOVA – LSK LAĆARAK 
FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC – SREM SREMSKI MIHALJEVCI
HAJDUK BEŠKA – ŠUMAR OGAR

NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – DONJI SREM 2015 PEĆINCI
JADRAN GOLUBINCI – INDEX NOVI SAD
DUNAV STARI BANOVCI – RADNIČKI 1910 ŠID
JEDINSTVO RUMENKA – TSK TEMERIN

SREMSKA LIGA, 12. KOLO (13.30 ČASOVA):

NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – LJUKOVO 
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – 1. MAJ RUMA 
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE
ČSK ČORTANOVCI – KAMENI AŠANJA
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – PARTIZAN VITOJEVCI
BORAC 1925 MARTINCI – SLOGA VOGANJ
SREMAC VOJKA – POLET NOVI KARLOVCI
JEDINSTVO RUMA – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 11. KOLO (13.30 ČASOVA):

NEDELJA:
SREMAC DOBRINCI – JEDINSTVO PLATIČEVO
SLOGA MARADIK – GRANIČAR OBREŽ
OFK BRESTAČ – CAR UROŠ JAZAK
KUPINOVO – PLANINAC RIVICA
KRUŠEDOL – FRUŠKOGORAC KRČEDIN
SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG – POLET NIKINCI
HRTKOVCI – MLADOST BUĐANOVCI

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 11. KOLO (13.30 ČASOVA):

NEDELJA:
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – GRANIČAR ADAŠEVCI
NAPREDAK VAŠICA – FRUŠKOGORAC MANĐELOS
BORAC RADENKOVIĆ – OFK BOSUT 
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – GRANIČAR KUZMIN
JEDINSTVO MOROVIĆ – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO
FRUŠKA GORA RUMA – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA
GRANIČAR JAMENA – SLOGA 1919 ERDEVIK

OPŠTINSKA LIGA RUMA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA

OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 10. KOLO (13.30 ČASOVA):

NEDELJA:
27. OKTOBAR ŠATRINCI – SU ROMA SREM SURDUK
SREMAC DEČ – LOVAC KARLOVČIĆ
DUNAV NOVI SLANKAMEN – VITEZ SUBOTIŠTE 
VOJVODINA NERADIN – SLOVEN SIBAČ
SLOGA KRNJEŠEVCI – BORAC JARKOVCI

U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: RUDAR VRDNIK

GFL SREMSKA MITROVICA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA

OPŠTINSKA LIGA ŠID: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA

(Redakcija)

Povezane objave

Vanredna košarkaška sreda (Video)

Derbi u Beški bez pobednika (Video)

Kapiten Dubajić za bod Ljukovčanima (Video)