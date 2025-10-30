Rezultati utakmica 6. kola Super B lige u rukometu (Video)

Sremice ubedljive, pa spasavale pobedu

Rukometašice Srema su istrčale na teren za igru posle dve nedelje pauze. Umalo da im se to neigranje utakmica obije „o glavu” protiv ekipe Radničkog. Rezultati utakmica 6. kola:

SUBOTA:
VOJVODINA NOVI SAD – SPARTAK DEBELJAČA 40 : 20

NEDELJA:
JUNIOR BEOGRAD – SPD RADNIČKI KRAGUJEVAC 18 : 39
TOPLIČANIN PROKUPLJE – ZAJEČAR 1949 39 : 27
SREM SREMSKA MITROVICA – RADNIČKI BG BEOGRAD 23 : 22
PRIJEPOLJE – LOZNICA GRAD 40 : 42

U OVOM KOLU SLOBODAN JE BIO TIM: MLADI RADNIK RADINAC

Vrbašani se kockali

Rukometaši Vrbasa umalo nisu prokockali visoku prednost na utakmici u Beogradu protiv ekipe Voždovca 2012. Na poluvremenu duela , Vrbas je imao plus 11 golova viška na svojoj strani. Rezultati utakmica 6. kola:

SUBOTA:
CRVENKA JAFFA – SPARTAK SUBOTICA 23 : 27
POTISJE PLETEKS ADA – SIVAC 69 MILI DAR 34 : 29
INĐIJA – LAVOVI BEOGRAD 22 : 35

NEDELJA:
OBILIĆ BEOGRAD – SLAVIJA NOVI SAD 31 : 30
SC VOŽDOVAC 2012 BEOGRAD – VRBAS 41 : 42
KOLUBARA LAZAREVAC – LAVOVI BP BAČKA PALANKA 36 : 21

