Rezultati utakmica 3. kola Prve lige Srbije u odbojci (Video)

Odbojkašice Inđije su upisale prvu pobedu u prvoligaškom društvu nakon četiri sezone provedene u srpskoj eliti. Omladinac se na mišiće borio sa Zlatiborom. Rezultati utakmica 3. kola:
SUBOTA:
LAZAREVAC – VALJEVO 0 : 3
KLEK – NOVI SAD 2 : 3
NAPREDAK 037 KRUŠEVAC – TAKOVO GORNJI MILANOVAC 3 : 2
NEDELJA:
ŠTRAND VOLEJ NOVI SAD – CRNO BELE 011 BEOGRAD 1 : 3
OMLADINAC NOVI BANOVCI – ZLATIBOR ČAJETINA 3 : 2
VOLLEY STARS KLJAJIĆEVO – IVANJICA 3 : 1
INĐIJA – BORAC ČAČAK 3 : 0
Odbojkaši Užica su pobedili u prvom derbiju začelja na prvoligaškoj sceni. Savladan je tim Kosovske Mitrovice . Rezultati utakmica 3. kola:
PETAK:
KLEK SRBIJAŠUME – SPARTAK LJIG 1 : 3
NOVI PAZAR – SLOVEN RUMA 3 : 0
SUBOTA:
LUCKY STAR BEOGRAD – DUNAV VOLLEY NOVI SAD 3 : 0
SMEDEREVO CARINA – PARTIZAN BAČ 3 : 2
VRANJE 1093 – MLADENOVAC 3 : 2
NOVI SAD – RIBNICA KRALJEVO 0 : 3
NEDELJA:
UŽICE – KOSOVSKA MITROVICA 3 : 1
Anđelko Belić