Rezultati utakmica Superlige u odbojci (Video)

Blasters iznenadio Crvenu zvezdu, TENT lako kroz derbi

Odbojkašice Radničkog Blasters su posle velikog rezultatskog preokreta srušile favorizovani sastav Crvene zvezde. TENT je u derbiju sa timom Uba bio dominantan. Rezultati utakmica 3. kola:

PETAK:
SPARTAK SUBOTICA – BEOGRAD 2 : 3
PARTIZAN COPTECH BEOGRAD – SREM SREMSKA MITROVICA 3 : 2

SUBOTA:
RADNIČKI BLASTERS BEOGRAD – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 3 : 2
ŽELEZNIČAR LAJKOVAC – LESKOVAC 98 3 : 0
JEDINSTVO STARA PAZOVA – JEDINSTVO UŽICE 3 : 0
TENT OBRENOVAC – UB 3 : 1

Radnički brzo do startne pobede

Odbojkaši kragujevačkog Radničkog su uspešno započeli novu sezonu u Super ligi Srbije savladavši novajliju u ligi, VGSK. Rezultati utakmica 1. kola:

PETAK:
PARTIZAN COPTECH BEOGRAD – SPARTAK SUBOTICA 2 : 3
CRVENA ZVEZDA BEOGRAD – MLADI RADNIK POŽAREVAC 3 : 1

SUBOTA:
DUBOČICA LESKOVAC – JEDINSTVO STARA PAZOVA 3 : 1
KARAĐORĐE TOPOLA – NIŠ 3 : 1
VOJVODINA MOZZART NOVI SAD – TAKOVO GORNJI MILANOVAC 3 : 0

NEDELJA:
SPD RADNIČKI KRAGUJEVAC – VGSK VELIKO GRADIŠTE 3 : 0

