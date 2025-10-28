Rezultati utakmica Superlige u odbojci (Video)

Odbojkašice Radničkog Blasters su posle velikog rezultatskog preokreta srušile favorizovani sastav Crvene zvezde. TENT je u derbiju sa timom Uba bio dominantan. Rezultati utakmica 3. kola:
PETAK:
SPARTAK SUBOTICA – BEOGRAD 2 : 3
PARTIZAN COPTECH BEOGRAD – SREM SREMSKA MITROVICA 3 : 2
SUBOTA:
RADNIČKI BLASTERS BEOGRAD – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 3 : 2
ŽELEZNIČAR LAJKOVAC – LESKOVAC 98 3 : 0
JEDINSTVO STARA PAZOVA – JEDINSTVO UŽICE 3 : 0
TENT OBRENOVAC – UB 3 : 1
Odbojkaši kragujevačkog Radničkog su uspešno započeli novu sezonu u Super ligi Srbije savladavši novajliju u ligi, VGSK. Rezultati utakmica 1. kola:
PETAK:
PARTIZAN COPTECH BEOGRAD – SPARTAK SUBOTICA 2 : 3
CRVENA ZVEZDA BEOGRAD – MLADI RADNIK POŽAREVAC 3 : 1
SUBOTA:
DUBOČICA LESKOVAC – JEDINSTVO STARA PAZOVA 3 : 1
KARAĐORĐE TOPOLA – NIŠ 3 : 1
VOJVODINA MOZZART NOVI SAD – TAKOVO GORNJI MILANOVAC 3 : 0
NEDELJA:
SPD RADNIČKI KRAGUJEVAC – VGSK VELIKO GRADIŠTE 3 : 0
Anđelko Belić