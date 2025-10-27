Rezultati fudbalskih utakmica (Video)

U vikendu iza nas odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 11. KOLO (13.30 ČASOVA):
SUBOTA:
VETERNIK – SLOGA ČONOPLJA (4-1)
MLADOST BAČKI JARAK – OFK KIKINDA (5-2)
GFK SLOVEN RUMA – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (1-0)
OFK VRBAS – NAFTAGAS ELEMIR (0-1)
INĐIJA – SLOBODA DONJI TOVARNIK (4-5)
NEDELJA:
HAJDUK DIVOŠ – ŽELEZNIČAR INĐIJA (1-1)
MLADOST OMOLJICA – DINAMO 1945 PANČEVO (0-1)
JEDINSTVO STARA PAZOVA – OMLADINAC NOVI BANOVCI (1-0)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 11. KOLO (13.30 ČASOVA):
SUBOTA:
HAJDUK BEŠKA – BORAC ŠAJKAŠ (1-1)
ŠUMAR OGAR – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC (7-2)
RADNIČKI 1910 ŠID – RADNIČKI NOVA PAZOVA (0-4)
INDEX NOVI SAD – SLOGA TEMERIN (2-1)
NEDELJA:
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – JEDINSTVO RUMENKA (4-1)
TSK TEMERIN – DUNAV STARI BANOVCI (3-0)
LSK LAĆARAK – JADRAN GOLUBINCI (1-2)
PODUNAVAC BELEGIŠ – DONJI SREM 2015 PEĆINCI (1-1)
SREMSKA LIGA, 11. KOLO (13.30 ČASOVA):
SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – SREMAC VOJKA (7-1)
PARTIZAN VITOJEVCI – ČSK ČORTANOVCI (1-1)
1. MAJ RUMA – LJUKOVO (1-1)
NEDELJA:
JEDINSTVO RUMA – NAPREDAK POPINCI (2-2)
POLET NOVI KARLOVCI – BORAC 1925 MARTINCI (2-0)
SLOGA VOGANJ – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (2-1)
KAMENI AŠANJA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (0-2)
ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI (2-1)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 10. KOLO (13.30 ČASOVA):
SUBOTA:
MLADOST BUĐANOVCI – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG (0-3)
GRANIČAR OBREŽ – SREMAC DOBRINCI (1-1)
NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – HRTKOVCI (3-2)
POLET NIKINCI – KRUŠEDOL (1-0)
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – KUPINOVO (2-0)
PLANINAC RIVICA – OFK BRESTAČ (0-0)
CAR UROŠ JAZAK – SLOGA MARADIK (1-2)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 10. KOLO (13.30 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – FRUŠKA GORA RUMA (1-1)
NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – GRANIČAR JAMENA (2-0)
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – JEDINSTVO MOROVIĆ (5-1)
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI (1-0)
GRANIČAR KUZMIN – BORAC RADENKOVIĆ (0-2)
OFK BOSUT – NAPREDAK VAŠICA (1-1)
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – NAPREDAK 2021 ŠULJAM (1-0)
OPŠTINSKA LIGA RUMA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 9. KOLO (13.30 ČASOVA):
NEDELJA:
SU ROMA SREM SURDUK – RUDAR VRDNIK (1-5)
SLOVEN SIBAČ – SLOGA KRNJEŠEVCI (prekid 3-1)
BORAC JARKOVCI – SREMAC DEČ (2-1)
LOVAC KARLOVČIĆ – 27. OKTOBAR ŠATRINCI (1-1)
VITEZ SUBOTIŠTE – VOJVODINA NERADIN (0-1)
U OVOM KOLU SLOBODAN JE BIO TIM: DUNAV NOVI SLANKAMEN
GFL SREMSKA MITROVICA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVAOPŠTINSKA LIGA ŠID: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
