Održan 12. “Mini-tini fest” (Video)

preuzeta fotografija, pecinci.org

U sali Doma kulture u Karlovčiću, pod sloganom „Deca će pobediti”, održan je devetnaesti dečiji muzički festival „Mini-tini fest”. Nakon troonedeljnih audicija u svim školama opštine Pećinci, u finalu je nastupilo 17 talentovanih mališana koji su svojim glasom i energijom osvojili publiku.

Umetnički direktor festivala Jovan Adamov istakao je da je, zbog renoviranja sale Kulturnog centra u Pećincima, ovogodišnji „Mini-tini fest” pružio priliku da se kulturni sadržaji održe i u drugim mestima opštine, čime je kultura dodatno približena građanima.