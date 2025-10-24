Raspored utakmica za vikend pred nama

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:

MOZZART BET SUPER LIGA SRBIJE, 13. KOLO:

PETAK:
NAPREDAK KRUŠEVAC – VOJVODINA NOVI SAD
NOVI PAZAR – JAVOR MATIS IVANJICA
PARTIZAN BEOGRAD – MLADOST LUČANI 

SUBOTA:
RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC – TSC BAČKA TOPOLA
IMT BEOGRAD – OFK BEOGRAD 
RADNIK SURDULICA – SPARTAK SUBOTICA
ŽELEZNIČAR PANČEVO – ČUKARIČKI BEOGRAD

NEDELJA:
RADNIČKI NIŠ – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 15. KOLO:

PETAK:
GFK DUBOČICA LESKOVAC – JEDINSTVO UB
UŠĆE NOVI BEOGRAD – MAČVA ŠABAC
RFK GRAFIČAR BEOGRAD – TEKSTILAC ODŽACI
LOZNICA – BORAC 1926 ČAČAK

SUBOTA:
SMEDEREVO 1924 – OFK VRŠAC 
SU DINAMO JUG VRANJE – VOŽDOVAC BEOGRAD
FAP PRIBOJ – ZEMUN 
TRAYAL KRUŠEVAC – KABEL NOVI SAD

SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 11. KOLO (13.30 ČASOVA):

SUBOTA:
VETERNIK – SLOGA ČONOPLJA
MLADOST BAČKI JARAK – OFK KIKINDA 
GFK SLOVEN RUMA – OFK BAČKA BAČKA PALANKA
OFK VRBAS – NAFTAGAS ELEMIR 
INĐIJA – SLOBODA DONJI TOVARNIK

NEDELJA:
HAJDUK DIVOŠ – ŽELEZNIČAR INĐIJA
MLADOST OMOLJICA – DINAMO 1945 PANČEVO
JEDINSTVO STARA PAZOVA – OMLADINAC NOVI BANOVCI

VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 11. KOLO (13.30 ČASOVA):

SUBOTA:
HAJDUK BEŠKA – BORAC ŠAJKAŠ
ŠUMAR OGAR – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC
RADNIČKI 1910 ŠID – RADNIČKI NOVA PAZOVA 
INDEX NOVI SAD – SLOGA TEMERIN 

NEDELJA:
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – JEDINSTVO RUMENKA
TSK TEMERIN – DUNAV STARI BANOVCI
LSK LAĆARAK – JADRAN GOLUBINCI
PODUNAVAC BELEGIŠ – DONJI SREM 2015 PEĆINCI

SREMSKA LIGA, 11. KOLO (13.30 ČASOVA):

SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – SREMAC VOJKA
PARTIZAN VITOJEVCI – ČSK ČORTANOVCI 
1. MAJ RUMA – LJUKOVO

NEDELJA:
JEDINSTVO RUMA – NAPREDAK POPINCI
POLET NOVI KARLOVCI – BORAC 1925 MARTINCI
SLOGA VOGANJ – HAJDUK VIŠNJIĆEVO
KAMENI AŠANJA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 10. KOLO (13.30 ČASOVA):

SUBOTA:
MLADOST BUĐANOVCI – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG
GRANIČAR OBREŽ – SREMAC DOBRINCI

NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – HRTKOVCI 
POLET NIKINCI – KRUŠEDOL 
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – KUPINOVO 
PLANINAC RIVICA – OFK BRESTAČ 
CAR UROŠ JAZAK – SLOGA MARADIK

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 10. KOLO (13.30 ČASOVA):

SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – FRUŠKA GORA RUMA

NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – GRANIČAR JAMENA
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – JEDINSTVO MOROVIĆ 
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI
GRANIČAR KUZMIN – BORAC RADENKOVIĆ
OFK BOSUT – NAPREDAK VAŠICA
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – NAPREDAK 2021 ŠULJAM

OPŠTINSKA LIGA RUMA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA

OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 9. KOLO (13.30 ČASOVA):

NEDELJA:
SU ROMA SREM SURDUK – RUDAR VRDNIK
SLOVEN SIBAČ – SLOGA KRNJEŠEVCI
BORAC JARKOVCI – SREMAC DEČ
LOVAC KARLOVČIĆ – 27. OKTOBAR ŠATRINCI 
VITEZ SUBOTIŠTE – VOJVODINA NERADIN

U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: DUNAV NOVI SLANKAMEN

GFL SREMSKA MITROVICA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA

OPŠTINSKA LIGA ŠID: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA

