Raspored utakmica za vikend pred nama

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:
MOZZART BET SUPER LIGA SRBIJE, 13. KOLO:
PETAK:
NAPREDAK KRUŠEVAC – VOJVODINA NOVI SAD
NOVI PAZAR – JAVOR MATIS IVANJICA
PARTIZAN BEOGRAD – MLADOST LUČANI
SUBOTA:
RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC – TSC BAČKA TOPOLA
IMT BEOGRAD – OFK BEOGRAD
RADNIK SURDULICA – SPARTAK SUBOTICA
ŽELEZNIČAR PANČEVO – ČUKARIČKI BEOGRAD
NEDELJA:
RADNIČKI NIŠ – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 15. KOLO:
PETAK:
GFK DUBOČICA LESKOVAC – JEDINSTVO UB
UŠĆE NOVI BEOGRAD – MAČVA ŠABAC
RFK GRAFIČAR BEOGRAD – TEKSTILAC ODŽACI
LOZNICA – BORAC 1926 ČAČAK
SUBOTA:
SMEDEREVO 1924 – OFK VRŠAC
SU DINAMO JUG VRANJE – VOŽDOVAC BEOGRAD
FAP PRIBOJ – ZEMUN
TRAYAL KRUŠEVAC – KABEL NOVI SAD
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 11. KOLO (13.30 ČASOVA):
SUBOTA:
VETERNIK – SLOGA ČONOPLJA
MLADOST BAČKI JARAK – OFK KIKINDA
GFK SLOVEN RUMA – OFK BAČKA BAČKA PALANKA
OFK VRBAS – NAFTAGAS ELEMIR
INĐIJA – SLOBODA DONJI TOVARNIK
NEDELJA:
HAJDUK DIVOŠ – ŽELEZNIČAR INĐIJA
MLADOST OMOLJICA – DINAMO 1945 PANČEVO
JEDINSTVO STARA PAZOVA – OMLADINAC NOVI BANOVCI
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 11. KOLO (13.30 ČASOVA):
SUBOTA:
HAJDUK BEŠKA – BORAC ŠAJKAŠ
ŠUMAR OGAR – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC
RADNIČKI 1910 ŠID – RADNIČKI NOVA PAZOVA
INDEX NOVI SAD – SLOGA TEMERIN
NEDELJA:
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – JEDINSTVO RUMENKA
TSK TEMERIN – DUNAV STARI BANOVCI
LSK LAĆARAK – JADRAN GOLUBINCI
PODUNAVAC BELEGIŠ – DONJI SREM 2015 PEĆINCI
SREMSKA LIGA, 11. KOLO (13.30 ČASOVA):
SUBOTA:
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – SREMAC VOJKA
PARTIZAN VITOJEVCI – ČSK ČORTANOVCI
1. MAJ RUMA – LJUKOVO
NEDELJA:
JEDINSTVO RUMA – NAPREDAK POPINCI
POLET NOVI KARLOVCI – BORAC 1925 MARTINCI
SLOGA VOGANJ – HAJDUK VIŠNJIĆEVO
KAMENI AŠANJA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 10. KOLO (13.30 ČASOVA):
SUBOTA:
MLADOST BUĐANOVCI – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG
GRANIČAR OBREŽ – SREMAC DOBRINCI
NEDELJA:
JEDINSTVO PLATIČEVO – HRTKOVCI
POLET NIKINCI – KRUŠEDOL
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – KUPINOVO
PLANINAC RIVICA – OFK BRESTAČ
CAR UROŠ JAZAK – SLOGA MARADIK
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 10. KOLO (13.30 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – FRUŠKA GORA RUMA
NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – GRANIČAR JAMENA
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – JEDINSTVO MOROVIĆ
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI
GRANIČAR KUZMIN – BORAC RADENKOVIĆ
OFK BOSUT – NAPREDAK VAŠICA
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – NAPREDAK 2021 ŠULJAM
OPŠTINSKA LIGA RUMA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 9. KOLO (13.30 ČASOVA):
NEDELJA:
SU ROMA SREM SURDUK – RUDAR VRDNIK
SLOVEN SIBAČ – SLOGA KRNJEŠEVCI
BORAC JARKOVCI – SREMAC DEČ
LOVAC KARLOVČIĆ – 27. OKTOBAR ŠATRINCI
VITEZ SUBOTIŠTE – VOJVODINA NERADIN
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: DUNAV NOVI SLANKAMEN
GFL SREMSKA MITROVICA: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA
OPŠTINSKA LIGA ŠID: ZAVRŠEN JE JESENJI DEO PRVENSTVA